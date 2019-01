Im österreichischen St. Anton waren für das kommenden Wochenende zwei Weltcup-Rennen der Frauen im alpinen Rennkalender eingeplant. Nun entfallen jedoch sowohl die Abfahrt vom Samstag wie auch der Super-G tags darauf. Grund für die beiden Absagen sind heftige Schneefälle.

Der Internationale Skiverband FIS will zeitnah entscheiden, wann und wo die beiden Rennen nachgeholt werden. Bis zur WM im schwedischen Are im Februar stehen in Cortina d'Ampezzo und Garmisch-Partenkirchen noch zwei weitere Wochenenden mit je einer Abfahrt und einem Super-G an.

Vonn muss warten

Keine Freude an der Absage dürfte Lindsey Vonn haben. Die 34-Jährige hatte den Saisonstart aufgrund einer erneuten Knieverletzung verpasst und wollte bei den Speedrennen von St. Anton in den Weltcup-Zirkus zurückkehren.