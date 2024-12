An diesem Wochenende bestreiten die Frauen erstmals seit elf Jahren wieder Weltcup-Speedrennen in Beaver Creek.

Legende: Hat gute Erinnerungen an Beaver Creek Lara Gut-Behrami. Keystone/APA/EXPA/JOHANN GRODER

In der vergangenen Woche haben die Schweizer Männer die Speedsaison in Beaver Creek äusserst erfolgreich lanciert. In der Abfahrt setzte sich Justin Murisier durch, im Super-G triumphierte Marco Odermatt. Am kommenden Wochenende erfolgt nun ebenfalls in Beaver Creek der Startschuss für die Schweizer Speedfahrerinnen.

Im Skiresort im Bundesstaat Colorado stehen am Samstag eine Abfahrt und am Sonntag ein Super-G auf dem Programm. Für die Frauen ist es eine Rückkehr nach einer langen Pause. Letztmals waren sie 2015 während der WM zu Gast in Beaver Creek. Die letzten Weltcup-Rennen fanden dort im Dezember 2013 statt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die erste Frauen-Abfahrt der Saison in Beaver Creek am Samstag ab 19:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Beim Super-G sind Sie am Sonntag ab 18:55 Uhr auf den gleichen Kanälen hautnah dabei.

Premiere auf «Birds of Prey»

In diesem Jahr kommt es gar zu einer Premiere. Erstmals wird eine Frauen-Abfahrt auf der bei den Männern legendären «Birds of Prey» ausgetragen. Zuletzt fanden die Frauen-Rennen auf der «Raptor» statt. Beste Erinnerungen an Beaver Creek hat Lara Gut-Behrami. 2013 gewann sie im Weltcup die Abfahrt und den Super-G. 14 Monate später holte sie an der WM Bronze in der Abfahrt.

Erste Eindrücke und Erfahrungen auf der Strecke können die Athletinnen in den Abfahrtstrainings sammeln. Diese sind für Mittwoch, Donnerstag und Freitag angesetzt.

Acht Schweizerinnen aufgeboten

Das Schweizer Aufgebot für die Rennen in Beaver Creek umfasst acht Fahrerinnen. Neben Gut-Behrami wurden Corinne Suter, Priska Ming-Nufer, Joana Hählen, Michelle Gisin, Delia Durrer, Stephanie Jenal und Jasmina Suter nominiert. Über einen Einsatz von Corinne Suter wird nach den Abfahrtstrainings entschieden. Die Schwyzerin steht nach einem Kreuzbandriss vor dem Comeback.

Nach Beaver Creek stehen die Speedfahrerinnen vor Weihnachten noch in St. Moritz (zwei Super-G) im Einsatz. Das Highlight des Winters findet vom 4. bis 16. Februar mit der WM in Saalbach/AUT statt. Den Saisonabschluss bildet im März das Weltcup-Finale in Sun Valley/USA.

