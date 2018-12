Am Sonntag findet in St. Moritz das erste Parallel-Rennen der Saison statt. 32 Frauen fahren in dem Event um Weltcup-Punkte. Und so geht's:

Qualifikation: Alle eingeschriebenen Fahrerinnen bestreiten am Sonntagmorgen einen Qualifikationslauf. Die 32 besten qualifizieren sich für den Parallel-Event und erhalten aufsteigende Startnummern.

K.o.-Phase: Die 1/16-Finals finden in zwei Läufen statt (Startnummer 1 gegen Startnummer 32, 2 gegen 31 etc.). Die besser klassierten Fahrerinnen starten auf der roten Piste, im 2. Lauf werden die Pisten getauscht. Der Rückstand einer Fahrerin nach dem 1. Lauf beträgt maximal 0,5 Sekunden. Wer im 1. Lauf ausscheidet, startet ebenfalls mit einem Handicap von 0,5 Sekunden in den 2. Lauf. Ab den Achtelfinals findet nur noch ein Lauf statt. Die Fahrerin mit der tieferen Startnummer darf die Piste wählen.

Rangierung: Ab den Viertelfinals werden die Ränge ausgefahren: Halbfinals, kleiner Final, Final, vier Klassierungsläufe 5 bis 8. Die Achtelfinal-Verliererinnen belegen die Ränge 9 bis 16, massgebend ist allerdings ihre kumulierte Zeit aus den beiden 1/16-Finals. Die Verliererinnen der 1. Runde werden anhand ihrer kumulierten Zeiten auf den Rängen 17 bis 32 klassiert.

Punkte: Es werden normal Weltcup-Punkte verteilt (100, 80, 60 etc.). Ausnahme: Auch die Fahrerinnen auf den Rängen 31 und 32 erhalten einen Punkt.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 8.12.2018, 11:05 Uhr