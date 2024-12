Lindsey Vonn kehrt zurück – mit 40, einem «neuen» Knie und begleitet von viel Kritik. Was treibt sie an?

Damit auch der Letzte versteht, was sie durchgemacht hat und antreibt, hat es Lindsey Vonn jetzt noch einmal erklärt – mit drastischen Bildern und Worten, die unter die Haut gehen.

«Obwohl ich sehr glücklich bin, gibt es immer noch nichts, was sich mit dem Gefühl vergleichen lässt, das ich beim Skifahren mit 80 Meilen pro Stunde erfahre», schrieb Vonn vor ihrem vielbeachteten Comeback bei Instagram. Dazu stellte sie ein Video, das unter anderem zeigt, wie ihr Knie im OP-Saal weggefräst wird – zugunsten eines künstlichen, das ihre Rückkehr ermöglichte.

Vonn polarisiert

Davon, dass sie am Samstag beim ersten von zwei Super-G in St. Moritz wirklich wieder im Weltcup starten würde, habe sie «nicht einmal zu träumen gewagt», bekannte die 40-Jährige – doch es wird wahr. Für manche, weiss die Abfahrtsolympiasiegerin von 2010, «mag das verrückt erscheinen. Für mich ist es sehr normal.» Trotzdem will sie sich im Engadin voll und ganz auf die Rennen konzentrieren. Interviews vor dem Wochenende will sie deshalb keine geben.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die beiden Super-G in St. Moritz jeweils live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Samstag, 21.12., 10:15 Uhr

Sonntag, 22.12., 10:45 Uhr

Sollen die anderen doch reden, das ist Vonn egal. Sie habe immer schon polarisiert, «die Leute lieben und hassen mich, ich weiss nicht, warum. Ich bin einfach nur ich.» Und wieder da! Der Zeitpunkt scheint perfekt: Ski-Königin Mikaela Shiffrin fällt verletzt länger aus. Vonn ist bereit, die Lücke zu füllen.

Doch die Szene empfängt die frühere Dominatorin mit Skepsis und Spott. Sie zuckt mit den Schultern. «Nennt mich naiv, aber ich glaube an das Unmögliche.»

Erfolgreiche Tests in Übersee

Die Tests bei FIS-Rennen in den USA und als Vorläuferin beim Weltcup in Beaver Creek waren erfolgreich, das Knie hielt der Belastung stand. Mindestens ebenso wichtig für Vonn: Seit dem Tod ihrer Mutter Lindy vor gut zwei Jahren hat sie einen anderen Blick auf sich selbst. Sie will ihr Leben «mit 100 Prozent» leben – nichts verpassen, nichts auslassen, alles geben!

Kann sie mit dem neuen Knie noch einmal anknüpfen an ihre grössten Erfolge? «Ich muss ein bisschen Geduld haben», sagte sie. Aber die blosse Teilnahme wäre kein Erfolg. Sie will zurück – nach ganz oben.