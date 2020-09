Wendy Holdener ist am Freitag beim Slalom-Training gestürzt und verletzte sich am Wadenbein.

Wendy Holdener muss in der Saisonvorbereitung einen Rückschlag hinnehmen. Die zweimalige Kombinations-Weltmeisterin kam am Freitag im Slalom-Training in Saas-Fee zu Fall und erlitt dabei eine nicht-verschobene Fraktur des rechten Wadenbeinkopfes. Dies ergaben eingehende Untersuchungen an der Universitätsklink Balgrist in Zürich.

Sölden-Teilnahme unsicher

«Eine Operation ist nicht nötig. Die Heilungsdauer kann jedoch dazu führen, dass ein Start von Holdener beim Weltcup-Auftakt Mitte Oktober in Sölden fraglich wird», so Walter O. Frey, Chefarzt von Swiss-Ski.

Holdener war letztmals vor sieben Jahren länger verletzt, als sie sich den Arm gebrochen hatte. Im letzten Winter hatte sie kurzzeitig eine leichte Ellbogenblessur geplagt.