Keine Frauen-Abfahrt am Samstag in Zermatt

Die für Samstag geplante Weltcup-Abfahrt der Frauen in Zermatt/Cervinia fällt wie befürchtet dem Wetter zum Opfer.

Schon am vergangenen Wochenende mussten bei den Männern beide Abfahrten abgesagt werden.

Damit bleibt der Sonntag als einzige Chance, um am Fusse des Matterhorns doch noch ein Rennen über die Bühne zu bringen. Die Prognosen sind mässig.

Das Warten auf die Premiere auf der neuen Piste «Gran Becca» geht weiter: Am Samstagmorgen um 6 Uhr verschob der internationale Skiverband FIS das Programm für die Frauen-Abfahrt in Zermatt/Cervinia ein erstes Mal, weil der Wind eine Inbetriebnahme der Lifte im Skigebiet verhinderte.

Danach wurde der Start von 11:45 Uhr auf 12:30 Uhr verschoben, die Fahrerinnen wurden auf Standby gesetzt. Um 10:15 Uhr dann die Gewissheit: Ein Rennen ist wegen der starken Winde und den schlechten Wetterprognosen nicht möglich. «Es wurde relativ nüchtern aufgenommen. Es ist klar, dass es nicht geht», sagte Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor nach der Absage. FIS-Renndirektor Peter Gerdol bestätigte: «Ein Rennen kommt so nicht in Frage.»

Schliessen 01:39 Video Gerdol: «Es war mit diesen Wetterverhältnissen unmöglich» Aus Sport-Clip vom 18.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden. 01:05 Video Lüscher: «Es ist unfassbar, wie die Böen aufkommen» Aus Sport-Clip vom 18.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Gibt es am Sonntag die ersehnte Premiere?

Damit geht die Absage-Misere am neuen Weltcup-Ort weiter. Schon 2022 hatten beide Abfahrten der Männer und Frauen wegen Schneemangel abgesagt werden müssen, am vergangenen Wochenende mussten die Abfahrer wegen der ungünstigen Witterungsbedingungen ohne die zwei geplanten Rennen auf der «Gran Becca» wieder abreisen.

Bei den Frauen liess das Wetter unter der Woche nur eines von drei geplanten Trainings zu. Nun bleibt noch die Hoffnung auf den Sonntag: Dann soll um 11:30 Uhr gefahren werden (live auf SRF zwei und in der Sport App). Franz Julen übt sich in Optimismus: «Wir sind Bergler, wir geben nie auf», sagte der OK-Präsident nach der Absage am Samstag. Die Piste am Fusse des Matterhorns wäre jedenfalls in einem Top-Zustand – nun müsste aber endlich das Wetter erstmals mitspielen.