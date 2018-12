Die Weltcuprennen der Frauen in Val d'Isère am übernächsten Wochenende wurden wegen Schneemangels abgesagt. Die Rennen hätten vom 14. - 16. Dezember in Val d'Isère stattfinden sollen. In der französischen Skisport-Destination waren eine Kombination (Freitag), eine Abfahrt (Samstag) und ein Super-G (Sonntag) angesetzt. Wo und wann die abgesagten Rennen stattfinden, ist noch nicht bekannt. Die technischen Rennen der Männer am kommenden Wochenende sollen wie geplant stattfinden.

Die Skicrosser müssen ihren Weltcup-Saisonstart weiter verschieben. Nach den Wettbewerben in Val Thorens sind auch die Rennen in Arosa vom 10./11. Dezember und jene im österreichischen Montafon vom 13.-15. Dezember abgesagt worden.