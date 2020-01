Die Top 4

1. Petra Vlhova (SVK) 1:57,98

2. Mikaela Shiffrin (USA) +1,31

3. Katharina Liensberger (AUT) +3,49

4. Wendy Holdener (SUI) +3,60

Zwei Nuller aus drei Spezialslaloms standen bei Wendy Holdener vor dem Rennen in Zagreb zu Buche. Nach dem unglücklichen Einfädler im zweiten Lauf von Lienz vor dem Jahreswechsel bescherte sich die Schwyzerin mit Rang 4 nun einen gelungenen Start ins 2020. Dies, obwohl sie im zweiten Lauf noch einen Rang verlor und das Podest um 11 Hundertstel verpasste.

Vlhova holt Shiffrin vom Zagreb-Thron

Ganz vorne gaben andere den Ton an. Für einmal aber wurde die Hierarchie durcheinandergewirbelt. Statt Mikaela Shiffrin, die bisher alle Spezial-Slaloms in dieser Saison dominiert hatte, stellte diesmal Petra Vlhova die Konkurrenz in den Schatten.

Die Slowakin nahm ihrer Dauerrivalin – immerhin vierfache Zagreb-Siegerin – bereits im ersten Lauf über eine Sekunde ab. Mit einer weiteren Laufbestzeit baute sie den Vorsprung noch einmal um 15 Hundertstel auf 1,31 Sekunden aus.

Nach zwei 2. Rängen schaffte es Vlhova in der kroatischen Hauptstadt erstmals auf das oberste Treppchen. Und darf sich als Siegerin «Schneekönigin» nennen.

Erstaunlich waren trotz dem verhältnismässig langen Kurs die riesigen Zeitabstände. Die knapp dreieinhalb Sekunden, die Katharina Liensberger als Dritte auf Vlhova verlor, unterstreichen die totale Dominanz der Slowakin.

Die weiteren Schweizerinnen

8. Aline Danioth +4,54

12. Michelle Gisin +5,44

18. Elena Stoffel +5,97

Aline Danioth bestätigte mit Rang 8 ihre aufstrebende Form. Die Urnerin hatte bereits in Lienz mit dem 7. Platz geglänzt. Sie ist auch dank des verbesserten Startplatzes auf gutem Weg, sich im Slalom dauerhaft in den Top 10 zu etablieren.

Michelle Gisin, die vor Wochenfrist mit ihrem ersten Podestplatz im Slalom hatte aufhorchen lassen, kam mit dem Kunstschnee weniger gut zurecht und fiel im 2. Lauf vom 10. noch auf den 12. Rang zurück.

So geht es weiter

Am kommenden Wochenende stehen in Altenmarkt eine Abfahrt und eine Alpine Kombination an. Die Technik-Spezialistinnen sind am 14. Januar beim Nachtslalom in Flachau wieder gefragt.

