Das Podest

1. Wendy Holdener (SUI) 1:42,97 Minuten

1. Anna Swenn-Larsson (SWE) +0,00 Sekunden

3. Katharina Truppe (AUT) +0,22

Endlich! Wendy Holdener hat in Killington (USA) zum ersten Mal einen Weltcup-Slalom für sich entschieden. Auf diesen historischen Triumph musste die Schwyzerin lange warten – und sich häufig mit dem 2. oder 3. Rang zufriedengeben. Im 106. Slalom und nach 30 Podestplätzen darf Holdener endlich ganz nach oben aufs Treppchen.

Holdener, bei Halbzeit noch an 2. Position, bewies in der Entscheidung Nerven aus Stahl und brachte ihren Lauf nahezu fehlerfrei ins Tal – dort leuchtete die Eins auf. Sie fuhr die exakt gleiche Zeit wie die Schwedin Anna Swenn-Larsson, für die der Triumph sogar der 1. Weltcup-Sieg überhaupt ist. Katharina Truppe aus Österreich wurde mit 0,22 Sekunden Rückstand Dritte.

Schliessen 01:08 Video Die Fahrt von Holdener zum 1. Weltcup-Sieg im Slalom Aus Sport-Clip vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden. 02:39 Video Holdener: «Endlich ist das ewige Warten vorbei» Aus Sport-Clip vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 39 Sekunden. 01:36 Video Shiffrin: «Alle sind glücklich für Wendy» (engl.) Aus Sport-Clip vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden. 00:57 Video Swenn-Larsson: «Ich kann es nicht glauben» Aus Sport-Clip vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Shiffrin geschlagen

Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin, die in Killington alle bisherigen 5 Slaloms gewonnen hatte, war für einmal nicht kaltblütig genug und verpasste als Fünfte sogar das Podest (+0,59). Damit muss die US-Amerikanerin weiter auf den 50. Weltcup-Triumph im Slalom warten.

Schliessen 01:13 Video Shiffrin fällt zurück und besiegelt Holdeners Sieg-Premiere Aus Sport-Clip vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden. 01:05 Video Die Fahrt von Swenn-Larsson Aus Sport-Clip vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Die weiteren Schweizerinnen

17. Mélanie Meillard +1,52

20. Elena Stoffel +1,90

23. Camille Rast +2,18

26. Michelle Gisin +2,68

Im 1. Lauf ausgeschieden: Aline Danioth

Michelle Gisin kommt in dieser Saison weiterhin nicht in Fahrt. Auch nach ihrem 4. Rennen der Saison steht die Engelbergerin ohne Top-10-Klassierung da. Vor Tagesfrist hatte sich die 28-Jährige in Vermont im Riesenslalom mit dem 25. Platz abfinden müssen, im Slalom schaute der 26. Rang heraus – mit einem Rückstand von über zweieinhalb Sekunden.

Schliessen 00:58 Video Gisin fällt im 2. Lauf weit zurück Aus Sport-Clip vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden. 01:00 Video Der 2. Lauf von Mélanie Meillard Aus Sport-Clip vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Besser lief es Mélanie Meillard und Elena Stoffel, die im zweiten Lauf aufzudrehen vermochten und 10 beziehungsweise 9 Plätze gutmachten.

So geht's weiter

Am Wochenende vom 10. und 11. Dezember stehen im italienischen Sestriere ein Riesenslalom sowie ein Slalom an. Der Ski-Zirkus der Frauen macht eine Woche zuvor in Lake Louise (CAN) Halt, wo Geschwindigkeit Trumpf ist: Es finden zwei Abfahrten und ein Super-G statt.