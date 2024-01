Legende: Kann ihre gute Form in Garmisch nicht unter Beweis stellen Lara Gut-Behrami. Keystone/EPA/LUCIANO SOLERO

Die Frauen werden am kommenden Wochenende nicht wie geplant eine Abfahrt und einen Super-G in Garmisch-Partenkirchen bestreiten. Wegen zu hoher Temperaturen und dadurch ungünstigen Schneebedingungen hat sich die FIS entschieden, beide Rennen aus Sicherheitsgründen abzusagen.

Der Versuch, die beiden Wettkämpfe an den gleichen Daten an einem anderen Ort durchzuführen, führte zu keinem Ergebnis. Es sind bereits die Speedrennen Nummer 4 und 5, die in dieser Saison nicht stattfinden können.

Nächste Speedrennen in Crans-Montana

Der Frauen-Weltcup macht am Dienstag Halt in Kronplatz, wo ein Riesenslalom auf dem Programm steht. Am 10. und 11. Februar sind in Soldeu ein Riesenslalom und ein Slalom angesetzt. Für die Speed-Spezialistinnen geht es ab Freitag, 16. Februar, mit dem Weltcup in Crans-Montana weiter. Im Austragungsort der WM 2027 stehen zwei Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm.

02:55 Video Archiv: Gut-Behrami überflügelt Zurbriggen mit 41. Weltcup-Sieg Aus Sport-Clip vom 28.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 55 Sekunden.