Die Speedfahrerinnen können am Freitag in St. Anton kein weiteres Training bestreiten. Das Programm am Wochenende bleibt aber bestehen.

Kein 2. Abfahrts-Training in St. Anton

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Am Donnerstag hat das Wetter noch gepasst Für das 1. Training. Keystone/APA/EXPA/JOHANN GRODER

Wegen des vielen Neuschnees und der notwendigen Arbeiten auf der Weltcup-Strecke ist am Freitag das Training für die Weltcup-Abfahrt der Frauen in St. Anton am Arlberg abgesagt worden.

Der Entschied wird das Programm vom Wochenende nicht beeinträchtigen. Denn einerseits hat am Donnerstag das für die Durchführung einer Abfahrt erforderliche Training stattgefunden, und andererseits wird eine Wetterbesserung erwartet.

Gutes 1. Training

Im einzigen Training am Donnerstag hatte die Italienerin Federica Brignone die Bestzeit aufgestellt. Lara Gut-Behrami überzeugte als Zweite, die junge Malorie Blanc liess mit der viertschnellsten Zeit aufhorchen.

Neben der Abfahrt am Samstag (11:10 Uhr) steht in St. Anton am Sonntag ein Super-G (11:10 Uhr) im Programm. Beide Rennen gibt's live bei SRF zu sehen.

Weltcup