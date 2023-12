Auch in St. Moritz wird am Sonntag nicht gefahren

Der Super-G der Frauen vom Sonntag findet nicht statt.

In St. Moritz ist in den letzten Stunden viel Neuschnee gefallen. Dieser wurde zwar von der Piste befördert, diese ist nun aber zu weich.

Vorerst wurde das Rennen von 10:30 Uhr auf 11:00 Uhr und danach auf 11:30 Uhr verschoben, später folgte trotzdem die Absage.

Nach einem Super-G am Freitag und der Abfahrt am Samstag wird beim Frauen-Weltcup in St. Moritz am Sonntag kein zweiter Super-G gefahren. Starke Schneefälle in der Nacht verunmöglichten eine Durchführung des dritten Speed-Rennens innert dreier Tage unter sicheren Bedingungen.

Im Zielbereich gab es rund 20 cm Neuschnee, im Startgelände sogar 40 cm. Doch der Schnee war nicht das eigentliche Problem, denn dieser konnte rechtzeitig von der Strecke befördert werden. Das Hauptproblem war die Piste, die durch die zusätzlichen Niederschläge aufgeweicht wurde. «Die Piste und die Rennlinie sind zu weich. Die Sicherheit der Athletinnen wäre nicht gewährleistet gewesen», sagte FIS-Frauen-Renndirektor Peter Gerdol im SRF-Interview. Zudem seien die Temperaturen in der Nacht etwas zu wenig tief gewesen.

Schweizer Speed-Rennen unter einem schlechten Stern

Damit sind in diesem Winter im Frauen-Kalender bereits drei Rennen dem Wetter zum Opfer gefallen. Mitte November hatte man in Zermatt/Cervinia bereits die beiden Abfahrten nicht durchführen können.

Der Weltcup-Tross der Frauen verschiebt sich nun nach Val d'Isère, wo am kommenden Wochenende abermals Speed-Rennen auf dem Programm stehen – am Samstag eine Abfahrt, am Sonntag ein Super-G.