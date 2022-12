Vor knapp zwei Wochen muss eine grosse Last von Wendy Holdener abgefallen sein. Endlich, im 106. Anlauf, gewann die Schwyzerin ein Rennen in ihrer Königsdisziplin Slalom. «Ich hatte eine grosse Zufriedenheit und bin froh, dass diese Frage nun vorbei ist», sagt die 29-Jährige.

Vor den nächsten Technik-Rennen in Sestriere (ITA) an diesem Wochenende zeigt sich Holdener deshalb sehr entspannt: «Es hilft und gibt natürlich eine gewisse Ruhe, wenn man so erfolgreich in die Saison gestartet ist.»

Sie spüre eine grosse Lust, wieder auf der Piste zu stehen. Den Drang, sofort nachzudoppeln, hingegen aber nicht: «Es ist immer am besten, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Einfach wieder gut fahren und schauen, was rauskommt.»

01:08 Video Archiv: Die Fahrt von Holdener zum 1. Weltcup-Sieg im Slalom Aus Sport-Clip vom 27.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

Gisins simples Ziel

Ähnlich bescheiden äussert sich Lara Gut-Behrami vor den Wettkämpfen im Piemont. Die Tessinerin hatte den ersten Riesenslalom der Saison gewonnen, nun möchte sie aber ohne konkretes Ziel starten. «Ich habe überhaupt keine Erwartungen, das bringt nur Druck», so die 31-Jährige, die in Sestriere 2016 auf dem Podest gestanden hatte.

Am anderen Ende der Gefühlsskala steht Michelle Gisin. In Killington, wo Holdener und Gut-Behrami gesiegt hatten, blieb die Obwaldnerin komplett hinter den Erwartungen und wurde 25. (Riesenslalom) und 26. (Slalom). Sie muss sich noch immer an ihren Materialwechsel gewöhnen, so ist Gisins Ziel für dieses Wochenende denn auch recht simpel: «Einfach besser als in Killington.»

Schliessen 02:06 Video Gut-Behrami: «Bin hier auch schon aufs Podest gefahren» Aus Sport-Clip vom 09.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 6 Sekunden. 03:32 Video Gisin: «Einfach besser als Killington wäre hier schon viel» Aus Sport-Clip vom 09.12.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 32 Sekunden.