Legende: Am Dienstag überzeugend Jared Goldberg. IMAGO / USA TODAY Network

Am Donnerstag soll in Gröden endlich die erste Männer-Abfahrt der Saison stattfinden. Das Training am Dienstag konnte zumindest wie geplant durchgeführt werden. Schnellster Fahrer des Tages war Jared Goldberg mit einer Zeit von 2:02,19 Minuten. Der US-Amerikaner fühlt sich in Gröden wohl – 3 seiner 5 Top-10-Ergebnisse im Weltcup hat er auf dieser Strecke herausgefahren.

Am nächsten an den 32-Jährigen heran kamen Aleksander Aamodt Kilde (NOR) und Stefan Rogentin mit 0,25 bzw. 0,37 Sekunden Rückstand. Der Schweizer leistete sich jedoch einen Torfehler, weshalb seine Zeit mit Vorsicht zu geniessen ist.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Rennen von Gröden wie folgt live auf SRF zwei: Abfahrt 1 : Donnerstag ab 11:30 Uhr

: Donnerstag ab 11:30 Uhr Super-G : Freitag ab 11:30 Uhr

: Freitag ab 11:30 Uhr Abfahrt 2: Samstag ab 11:45 Uhr

Weitere Schweizer stark

Marco Odermatt zeigte sich bereit. Der erneute Schweizer Sportler des Jahres fuhr die siebtschnellste Zeit. Dahinter klassierten sich Niels Hintermann (11.), Ralph Weber (17.), Lars Rösti (21.) und Alexis Monney (27.) in den Top 30.