Das Podest

1. Alexander Steen Olsen (NOR) 2:09,50 Minuten

2. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,65 s

3. Atle Lie McGrath (NOR) +0,66

Die norwegischen Riesenslalomfahrer haben beim Saisonauftakt auf dem Rettenbachgletscher auf der ganzen Linie überzeugt. Angeführt von Alexander Steen Olsen, der bereits bei Halbzeit geführt hatte, feierten sie einen Dreifachsieg. Steen Olsen hatte zuvor im Weltcup erst einen Slalom gewinnen können, im Riesenslalom stand er in der letzten Saison in Bansko einmal auf dem Podest.

Während Henrik Kristoffersen in Sachen Podestplätze schon einige vorzuweisen hat, ist ein solcher für Atle Lie McGrath ebenfalls keine Selbstverständlichkeit. Im Riesenslalom ist ihm dies zuvor erst zweimal gelungen.

Schliessen 01:47 Video Steen Olsen verteidigt die Halbzeit-Führung souverän Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden. 00:53 Video Steen Olsen: «Drei Norweger auf dem Podest – ein Traum» (engl.) Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Die Rückkehrer

Für eine der ganz grossen Geschichten sorgte ein anderer Norweger – der nun als Brasilianer im Weltcup unterwegs ist: Lucas Pinheiro Braathen. Nach einem Jahr Pause gab der 24-Jährige am Sonntag sein Comeback. Und demonstrierte eindrücklich, dass mit ihm umgehend wieder zu rechnen ist.

Pinheiro Braathen qualifizierte sich mit Startnummer 41 nicht nur souverän für den 2. Durchgang, sondern machte dort nach einer gelungenen Fahrt Rang um Rang gut. Am Ende waren es deren 15, womit es ihm zum starken 4. Platz reichte, 0,90 Sekunden hinter Tagessieger Steen Olsen.

02:22 Video Pinheiro Braathen überzeugt beim Comeback Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 22 Sekunden.

In etwas anderen Sphären bewegte sich ein anderer Rückkehrer: Marcel Hirscher. Der 35-Jährige kehrte 5 Jahre nach seinem Rücktritt in den Weltcup zurück. Der 31-fache Riesen-Sieger, der nun für die Niederlande startet, schaffte es als 28. ebenfalls in den 2. Lauf. Am Ende schaute für ihn Rang 23 heraus.

01:58 Video Grün bleibt ihm verwehrt: Der 2. Lauf von Hirscher Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden.

Die Schweizer

9. Gino Caviezel +1,51

14. Thomas Tumler +1,78

17. Justin Murisier +1,94

27. Livio Simonet +3,10

Ausgeschieden: Fadri Janutin (17. nach dem 1. Lauf)

Die Schweizer konnten nach dem Ausscheiden von Marco Odermatt im 1. Lauf und dem Forfait von Loïc Meillard für einmal nicht um die Podestplätze mitreden. Letztmals war dies im März 2021 der Fall. Seither stand immer mindestens ein Swiss-Ski-Athlet auf dem Podium.

Thomas Tumler hatte sich mit Zwischenrang 4 zwar eine exzellente Ausgangslage geschaffen, konnte diese aber nicht nutzen. Der bald 35-jährig werdende Bündner fiel noch hinter Gino Caviezel zurück, der als einziger Schweizer den Sprung in die Top 10 schaffte.

Schliessen 01:28 Video Tumler kommt im 2. Lauf nicht auf Touren Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden. 01:13 Video Tumler: «Bin nicht so ins Fahren gekommen» Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden. 01:24 Video Caviezels 2. Lauf in Sölden Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden. 00:47 Video Caviezel: «Es ist nicht top, aber auch nicht sehr schlecht» Aus Sport-Clip vom 27.10.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

So geht es weiter

Wie bei den Frauen folgt nun auch bei den Männern eine dreiwöchige Pause, ehe der Weltcup in Levi seine Fortsetzung findet. In Finnland wird der erste Slalom der Saison über die Bühne gehen, eine Woche später im österreichischen Gurgl der zweite. Der nächste Riesenslalom findet am 8. Dezember im Rahmen des Speedauftakts in Beaver Creek statt.