Das Podest

1. Filip Zubcic (CRO) 2:20,62 Minuten

2. Mathieu Faivre (FRA) +0,40 Sekunden

3. Stefan Brennsteiner (AUT) +0,93

Es war der totale Angriff von Filip Zubcic im 2. Lauf des Weltcup-Riesenslaloms in Bansko. Der Kroate, der zur Pause noch auf Zwischenrang 2 gelegen hatte, nahm seinem Konkurrenten Mathieu Faivre eine halbe Sekunde ab und verwies den Weltmeister von Cortina d'Ampezzo auf den 2. Platz.

Auf dem gut präpierten Nordhang sorgte Stefan Brennsteiner für eine Überraschung. Im Alter von 29 Jahren fuhr der Österreicher erstmals in seiner Karriere auf ein Weltcup-Podest. Alexis Pinturault, der nach dem 1. Durchgang noch zu den schnellsten 3 Athleten gehört hatte, verlor im 2. Lauf früh einen Stock und musste sich am Ende mit dem 4. Rang begnügen.

Wiedergutmachung des WM-Quartetts gelingt teilweise

5. Marco Odermatt +1,52

8. Loïc Meillard +1,82

13. Justin Murisier +2,46

21. Gino Caviezel +3,18

Nach dem enttäuschenden Riesen in Cortina war das WM-Quartett von Swiss-Ski auf Wiedergutmachung aus. Dies gelang nur bedingt. Bester Schweizer im Südwesten Bulgariens war Marco Odermatt auf dem 5. Schlussrang.

Der Nidwaldner, der in Cortina mit der Startnummer 1 ausgeschieden war, nahm auch das Rennen in Bansko als Erster in Angriff. Eine leichte Verunsicherung war Odermatt anzumerken, auf die Bestzeit verlor er am Morgen über eine Sekunde. Im 2. Durchgang konnte er auf dem vom Schweizer Trainer ausgesteckten Kurs noch einen Platz gutmachen.

In beiden Läufen zu stark ins Driften kam Loïc Meillard. Der Neuenburger beendete das Rennen als 8. Justin Murisier hielt sich nach einem Innenski-Fehler gleich zu Beginn des 2. Laufs gerade noch im Rennen, der Angriff auf die Spitzenpositionen war aber nicht mehr möglich.

Gino Caviezel ging die Aufgabe in beiden Umgängen zu unsicher an. Nach Zwischenrang 16 zur Pause büsste der Bündner am Nachmittag noch 5 Plätze ein. «Nach mehreren Ausfällen muss man das Vertrauen erst wieder finden», so die Einschätzung des Drittplatzierten des Riesenslaloms von Sölden zu Beginn des Winters.

Die weiteren Schweizer

25. Semyel Bissig +3,32

Nicht für den 2. Lauf qualifiziert: Daniele Sette (35.), Cédric Noger (46.) und Tanguy Nef (47.)

Semyel Bissig, der an der WM beim Parallel-Event zu überzeugen vermochte, durfte sich bei seinem erst 5. Weltcup-Riesenslalom ebenfalls über Punkte freuen. Daniele Sette, Cédric Noger und Tanguy Nef schafften den Sprung in den 2. Durchgang nicht.

So geht es weiter

Denselben Riesenslalom noch einmal: Am Sonntag geht es für die Männer mit dem gleichen Rennen wie einen Tag zuvor weiter. In Bansko steht ein weiterer Riesenslalom auf dem Programm (1. Lauf live ab 10:00 Uhr, 2. Lauf live ab 13:00 Uhr auf SRF info).