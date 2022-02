1. Slalom in Garmisch

Das Podest

1. Henrik Kristoffersen (NOR)

2. Loïc Meillard (SUI) +0,14 Sekunden

3. Manuel Feller (AUT) +0,51

Die Schweizer Slalom-Männer konnten träumen. Nach erst 1 Podestplatz in dieser Saison standen nach dem 1. Lauf in Garmisch-Partenkirchen gleich 3 Swiss-Ski-Athleten unter den ersten 4. Doch im 2. Lauf konnte nur Loïc Meillard die gute Ausgangslage für einen Podestplatz nutzen.

Der Neuenburger brachte 2 gute Läufe ins Ziel und belohnte sich für seine konstanten Leistungen endlich wieder mit einem Platz unter den Top 3. Dank dem 2. Rang holte der 25-Jährige seinen insgesamt 8. Weltcup-Podestplatz. An den Olympischen Spielen war er nach dem 5. Rang noch enttäuscht zurückgeblieben. Nun sagte er: «Es tut gut, dass es endlich geklappt hat.»

01:22 Video Die Podest-Fahrt von Loïc Meillard Aus Sport-Clip vom 26.02.2022. abspielen

Tanguy Nef, überraschender Halbzeit-Führender, brachte den 2. Lauf dagegen nicht mehr ins Ziel. Der 25-jährige Genfer schied aus und verpasste so seine erste Podestklassierung. Daniel Yule, der Halbzeit-4., zeigte eigentlich einen guten 2. Lauf, verlor dann aber im Schlussabschnitt einiges an Zeit und vergab einen Podestplatz. Schliesslich reichte es mit 92 Hundertsteln Rückstand für den 5. Rang.

Schliessen 01:24 Video Halbzeit-Leader Nef fädelt im 2. Lauf ein Aus Sport-Clip vom 26.02.2022. abspielen 01:54 Video Nef: «Ich hatte vielleicht nicht genug Respekt» Aus Sport-Clip vom 26.02.2022. abspielen 01:12 Video Meillard: «Es tut gut, dass es endlich klappt» Aus Sport-Clip vom 26.02.2022. abspielen 01:34 Video Nef setzt sich im 1. Lauf sensationell an die Spitze Aus Sport-Clip vom 26.02.2022. abspielen 01:34 Video Der 2. Lauf von Daniel Yule in Garmisch Aus Sport-Clip vom 26.02.2022. abspielen

Am besten kam Henrik Kristoffersen mit der Piste am Gudiberg zurecht. Der Norweger, undankbarer 4. an Olympia, feierte damit seinen 1. Saisonsieg und ist gleichzeitig der 7. Triumphator im 7. Weltcup-Slalom des Winters. Auch Manuel Feller, bei Halbzeit noch 5., profitierte von den nachlassenden Schweizern und klassierte sich auf dem 3. Platz.

01:01 Video Mit dieser Fahrt holt sich Henrik Kristoffersen in Garmisch den Sieg Aus Sport-Clip vom 26.02.2022. abspielen

Die weiteren Schweizer

24. Ramon Zenhäusern +3.04

Out im 2. Lauf: Luca Aerni, Sandro Simonet

Out im 1. Lauf: Marc Rochat, Reto Schmidiger, Noel von Grünigen

Keinen guten Tag erlebte Ramon Zenhäusern. Der Walliser zeigte insbesondere im 2. Durchgang einen technisch unsauberen Lauf und klassierte sich schliesslich auf dem 24. Rang. «Ich bin wieder nicht in den Rhythmus gekommen», sagte ein enttäuschter Zenhäusern im Ziel.

Neben Tanguy Nef scheiterten mit Luca Aerni, Marc Rochat, Reto Schmidiger, Noel von Grünigen und Sandro Simonet gleich 5 weitere Schweizer an der Piste. Besonders Simonet dürfte das Out schmerzen. Bei Halbzeit lag der Bündner nach einer starken Fahrt auf dem 7. Rang, zuvor war er im Weltcup noch nie so weit vorne klassiert gewesen.

01:12 Video Simonet fädelt im 2. Lauf ein Aus Sport-Clip vom 26.02.2022. abspielen

Der Olympia-Blues

Die Medaillen-Gewinner von den Olympischen Spielen kamen nicht mehr gleichermassen auf Touren. Peking-Sieger Clément Noël (FRA) und Bronze-Mann Sebastian-Foss-Solevaag (NOR) schieden beide aus. Nur Silber-Gewinner Johannes Strolz (AUT) konnte einigermassen an seinen Leistungen anknüpfen und verpasste das Podest als 4. knapp.

So geht's weiter

Gleich am Sonntag steht in Garmisch-Partenkirchen der nächste Slalom auf dem Programm. Das Rennen zeigt SRF wiederum ab 9:00 (1. Lauf) und 12:25 Uhr (2. Lauf) live.