Legende: Fliegt zur Bestzeit Cameron Alexander. Archiv/Keystone/AP/Gabriele Facciotti

Mit einer knappen halben Sekunde Vorsprung auf die Konkurrenz hat der Kanadier Cameron Alexander dem Auftakttraining auf der Streif den Stempel aufgedrückt. Er verwies Otmar Striedinger (AUT) und Mattia Casse (ITA) auf die weiteren Plätze.

Die Athleten von Swiss-Ski hielten sich noch bedeckt. Marco Odermatt, der Doppelsieger von Wengen, verlor als bester Schweizer knapp 2 Sekunden auf Alexander und fuhr auf Platz 14. Stefan Rogentin (16.) und Justin Murisier (18.) verloren ähnlich viel Zeit wie ihr Teamleader.

Der formstarke Cyprien Sarrazin (+6,42 Sekunden) schwang wie einige weitere Athleten vor dem Ziel ab und verlor dadurch viel Zeit.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das verlängerte Rennwochenende der Männer in Kitzbühel zeigen wir wie folgt live: Mittwoch, 11:25 Uhr: 2. Abfahrtstraining , live im Web

, live im Web Freitag, 11:15 Uhr: 1. Abfahrt , SRF zwei

, SRF zwei Samstag, 11:20 Uhr: 2. Abfahrt , SRF zwei

, SRF zwei Sonntag, 09:15/12:10 Uhr: 1. und 2. Slalomlauf, SRF zwei

So geht es weiter

Am Mittwoch steht auf der Streif ein weitere Training an. Anschliessend gilt es dann ernst: Am Freitag und Samstag stehen die beiden Abfahrten auf dem Programm, am Sonntag werden die Hahnenkamm-Rennen mit einem Slalom beschlossen.