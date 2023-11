Legende: Fand sich in Zermatt auf Anhieb zurecht Niels Hintermann. Freshfocus/Sven Thomann

Natürlich sind Trainingszeiten mit Vorsicht zu geniessen. So fuhren beispielsweise mit Henrik von Appen (CHI), Elian Lehto (FIN) und dem überraschenden Italiener Benjamin Jacques Alliod auf Platz 2 gleich 3 Aussenseiter mit Startnummern jenseits der 40 in die Top 6 beim 1. Training auf der «Gran Becca» in Zermatt/Cervinia.

Dennoch darf davon ausgegangen werden, dass Niels Hintermann die Strecke am Matterhorn liegt. Der Zürcher beendete die erste Testfahrt auf Rang 3. Am schnellsten war der Österreicher Otmar Striedinger, der Hintermann 37 Hundertstel abnahm. Florian Schieder (ITA) auf Platz 4 verlor bereits 0,85 s.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Weltcup-Abfahrten der Männer in Zermatt/Cervinia am Samstag und Sonntag live auf SRF zwei (ab jeweils 11:30 Uhr) und in der Sport App. Schon am Freitag können Sie das Abschlusstraining ab 11:30 Uhr im unkommentierten Livestream sehen.

Nur 50 gültige Zeiten

Bei vielen Athleten hatte die 1. Trainingsfahrt am Fusse des Matterhorns indes einen Makel: Gleich 32 der 82 Fahrer am Start – unter ihnen auch Striedinger und Alliod – verpassten mindestens ein Tor. So war am Ende des Tages Hintermann die «wahre» Nummer 1.

«Es ist eine sehr ‹lässige› Strecke», befand der Schweizer hinterher, «sie ist etwas schneller, als ich bei der Besichtigung gedacht habe. Dadurch musst du permanent arbeiten. Doch der Zustand ist phänomenal.»

Schliessen 02:40 Video Hintermann: «Ist eine ‹heimlifeisse› Strecke» Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 40 Sekunden. 01:56 Video Striedinger: «Hoffentlich ist der Wettergott auf unserer Seite» Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 56 Sekunden.

Odermatt und Kilde noch nicht bei den Schnellsten

Mit Stefan Rogentin als 8. schaffte ein weiterer Schweizer den Sprung in die Top 10 (+1,19). Marco Odermatt verlor 1,61 Sekunden und wurde 16., knapp vor Alexis Monney (19.). Aleksander Kilde (NOR), der Speed-Dominator der vergangenen Saison, liess es ebenfalls eher ruhig angehen und wurde mit über 2 Sekunden Rückstand unmittelbar hinter Ralph Weber 25.

Schliessen 01:07 Video Rogentin: «Da muss man einfach durch» Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden. 02:24 Video Odermatt: «Fein fahren und pfeifen lassen» Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 24 Sekunden. 01:50 Video Kilde: «Anstrengend in dieser Höhe» Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden. 02:52 Video Murisier: «Muss noch mehr ein Abfahrer werden» Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 52 Sekunden. 01:16 Video Schwarz: «Coole Strecke, cooles Panorama» Aus Sport-Clip vom 08.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

Am Donnerstag und Freitag sind noch 2 weitere Trainings geplant, ehe es dann am Samstag und Sonntag ernst gilt. Die beiden Abfahrten sind jeweils um 11:30 Uhr angesetzt.