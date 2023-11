Das Podest

1. Manuel Feller (AUT) 1:47.23 Minuten

2. Marco Schwarz (AUT) +0,23 Sekunden

3. Michael Matt (AUT) +1,05 Sekunden

Nach 17 Slaloms ohne Sieg erlöste Manuel Feller das Publikum ausgerechnet bei der Heim-Premiere in Gurgl. Der Halbzeit-Leader, der die Konkurrenz im 1. Lauf um 0,94 Sekunden und mehr distanziert hatte, gab sich keine Blösse und feierte den 1. Sieg seit 2021 in Lenzerheide. Damit trat Feller in die Fussstapfen von Johannes Strolz, dem zuvor letzten österreichischen Slalomsieger 2022 in Adelboden.

Österreicher schreiben Geschichte

Doch die österreichischen Zuschauer hatten noch viel mehr Grund zur Freude – mit Marco Schwarz und Michael Matt sorgten die ÖSV-Slalomcracks gar für einen Dreifachsieg. Dies, nachdem die einheimischen Fahrer auf der neuen Piste in Hochgurgl als einzige hatten trainieren dürfen.

Legende: Schon beim letzten ÖSV-Slalompodest war ein Matt dabei Mario Matt (Mitte), Heinz Schilchegger und Rainer Schönfelder 2000 in Madonna di Campiglio. Getty Images/Agence Zoom

Die ÖSV-Cracks feierten im ersten Männer-Rennen des neuen Winters den ersten Dreifach-Sieg im Weltcup seit 2015. In der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen vor 8 Jahren hatten Hannes Reichelt, Romed Baumann und Matthias Mayer die Podestplätze für sich gepachtet. In einem Slalom war ihnen dies 2000 in Madonna di Campiglio letztmals gelungen – gewonnen hatte damals Mario Matt, der ältere Bruder von Michael. Auch 2019 an der WM in Are war den österreichischen Slalomfahrern dieses Kunststück gelungen.

Yule schrammt am Podest vorbei

Daniel Yule fehlten als bestem Schweizer mickrige 3 Hundertstel auf einen Podestplatz. Der Walliser, nach mässigem 1. Lauf nur auf Position 13 liegend, steigerte sich. Er machte 8 Plätze gut und wurde Fünfter.

Yule zu Gast im «Sportpanorama» Box aufklappen Box zuklappen Rund 28 Stunden nach der Zieldurchfahrt in Gurgl resümiert der Walliser Slalomspezialist Daniel Yule seinen Saison-Einstand im «Sportpanorama» bei SRF. Ab 18 Uhr sind Sie auf SRF zwei und in der Sport App live dabei.

«Ich habe mich wohler gefühlt», konstatierte der 30-Jährige, der noch an seinem Set-up arbeitet, zufrieden. Zwischen Matt und Yule reihte sich Dave Ryding (GBR) ein.

Schliessen 01:05 Video Yule macht im 2. Lauf grossen Sprung nach vorne Aus Sport-Clip vom 18.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden. 00:56 Video Yule: «Der 2. Lauf war ein Schritt in die richtige Richtung» Aus Sport-Clip vom 18.11.2023. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Die weiteren Schweizer in den Punkten

19. Marc Rochat + 2,33 Sekunden

20. Tanguy Nef und Luca Aerni + 2,51 Sekunden

22. Ramon Zenhäusern + 2,64 Sekunden

Loïc Meillard OUT

Dagegen verspielte ein Schweizer Trio seine gute Ausgangslage. Loïc Meillard, der als Halbzeit-Vierter am Podest geschnuppert hatte, schied aus. Ramon Zenhäusern und Marc Rochat, Achter respektive Neunter nach dem 1. Lauf, verloren im finalen Durchgang viel Zeit. Rochat wurde 19. Für Zenhäusern, den Sieger beim Saisonfinale in Soldeu, schaute lediglich der 22. Platz heraus. «Das ging irgendwie in die Hose», so ein enttäuschter Zenhäusern. Den umgekehrten Weg ging Tanguy Nef. Der Genfer, der einen schwierigen letzten Winter hinter sich hat, machte einen Tag vor seinem 27. Geburtstag 9 Positionen gut und wurde zeitgleich mit Luca Aerni, der 7 Plätze aufholte, 20.

Schliessen 00:53 Video Meillard fädelt im 2. Lauf früh ein Aus Sport-Clip vom 18.11.2023. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden. 01:08 Video Meillard: «Der Fokus war eigentlich da ...» Aus Sport-Clip vom 18.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden. 00:37 Video Zenhäusern: «Das ist in die Hose gegangen» Aus Sport-Clip vom 18.11.2023. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden. 01:15 Video Zenhäusern verliert im 2. Lauf viel Zeit Aus Sport-Clip vom 18.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden. 01:16 Video Rochat fällt im 2. Lauf zurück Aus Sport-Clip vom 18.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

Der Aufreger

Kurz vor der Entscheidung im 2. Lauf sorgten Klimaaktivisten für einen Unterbruch – das erzürnte Henrik Kristoffersen scheinbar gewaltig. Der Norweger, der kein Wort um die Spitzenplätze mitreden konnte, lieferte sich im Zielgelände ein Wortgefecht. Kristoffersen sagte im Anschluss gegenüber SRF: «Sie hatten null Respekt vor den Athleten und den Zuschauern. Es ist so dumm – wenn sie ein Problem haben, können sie den politischen Weg gehen.»

02:03 Video Aktivisten stören das Rennen – Kristoffersen redet sich in Rage Aus Sport-Clip vom 18.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.

So geht es weiter

Für die Techniker gibt es nun eine dreiwöchige Pause, ehe am 9./10. Dezember in Val d'Isère ein Riesenslalom und ein Slalom anstehen. Davor geht es für einen kurzen Abstecher nach Nordamerika. In Beaver Creek sollen mit zwei Abfahrten und einem Super-G (1. bis 3. Dezember) die Speed-Spezialisten erstmals in diesem Winter zum Zug kommen.