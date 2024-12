Legende: Hat die Saslong im Griff James Crawford. Reuters/Leonhard Foeger

Bereits vor der 2. Übungsfahrt in Gröden stand fest, dass am Donnerstag kein weiteres Abfahrtstraining stattfinden würde. Der Lauf am Mittwoch wurde so zur Hauptprobe für das Rennen am Samstag. Am besten glückte diese James Crawford. Der Kanadier fuhr auf der Saslong in 2:01,68 Minuten die Spitzenzeit.

Mattia Casse (ITA), Tagesschnellster am Vortag, wurde mit 8 Hundertstelsekunden Rückstand Zweiter, Stefan Rogentin verlor als bester Swiss-Ski-Athlet als Dritter 0,11 Sekunden auf Crawford.

Odermatt nimmt es gemächlich – Miggiano schnell

Marco Odermatt liess sich im Hinblick auf das Rennen nicht in die Karten blicken und ging im 2. Training nicht an die Grenzen. Der Nidwaldner nahm speziell in den ersten beiden sowie im letzten Sektor viel Tempo raus und belegte in einem ultraengen Training mit fast eineinhalb Sekunden Rückstand nur den 40. Platz.

Auf sich aufmerksam machte mit Alessio Miggiano hingegen ein anderer Schweizer. Der 22-jährige B-Kader-Athlet stellte die sechstschnellste Zeit auf. Noch wartet Miggiano auf seine Weltcup-Feuertaufe.

Resultate