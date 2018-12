Beat Feuz stellt im letzten Training vor der Abfahrt in Gröden die drittbeste Zeit auf. Am Schnellsten ist Max Franz.

2. Abfahrtstraining in Gröden

Legende: Video Feuz: «Ich bin hier immer am Rätseln» abspielen. Laufzeit 03:14 Minuten.

Feuz: «Ich bin hier immer am Rätseln»

Über einen 8. Platz kam Beat Feuz in einem Rennen auf der Saslong bisher nicht hinaus. Im zweiten und letzten Training deutete der Schangnauer aber an, dass er auch in Gröden mit den besten Abfahrern mithalten kann.

Programm-Hinweis Verfolgen Sie die Männer-Rennen in Gröden und Alta Badia live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Freitag: Super-G ab 11:50 Uhr

Samstag: Abfahrt ab 11:30 Uhr

Sonntag: Riesenslalom ab 09:55 Uhr, 2. Lauf ab 12:55 Uhr

Hinter dem Österreicher Max Franz und dem dreifachen Gröden-Sieger Steven Nyman belegte Feuz Rang 3. Auf den Tagesschnellsten Franz verlor der Schweizer 86 Hundertstel. Travis Ganong, der im 1. Training die Bestzeit aufgestellt hatte, wurde am Donnerstag 6.

Carlo Janka und Caviezel folgen im Klassement des Abschlusstrainings auf den Plätzen 12 beziehungsweise 17.