Dominik Paris hat das Abschlusstraining zu den beiden Weltcup-Abfahrten in Kvitfjell gewonnen. Der Italiener nahm dem Franzosen Johan Clarey 0,44 Sekunden ab, Niels Hintermann folgte mit 53 Hundertsteln Rückstand auf Platz 3. Bereits im 1. Training am Mittwoch hatte Hintermann mit den Schnellsten mithalten können.

Feuz und Odermatt zurückgebunden

Nicht optimal verlief die letzte Übungsfahrt in Norwegen für die beiden frischgebackenen Olympiasieger Beat Feuz und Marco Odermatt. Feuz, der in der Disziplinenwertung bei noch 3 ausstehenden Abfahrten nur 8 Punkte hinter dem Führenden Aleksander Kilde (NOR) liegt, verlor auf die Bestzeit über 2 Sekunden. Grund zur Sorge ist das jedoch nicht: «Was zählt ist das Rennen. Ich weiss, dass mir diese Strecke theoretisch liegt», so der Schangnauer.

Verfolgen Sie die beiden Abfahrten am Freitag und Samstag (jeweils ab 11:25 Uhr) sowie den Super-G vom Sonntag (ab 10:55 Uhr) live auf SRF zwei und in der Sport App.

Riesenslalom-Olympiasieger Odermatt belegte mit gut anderthalb Sekunden Rückstand auf Paris Rang 18. Auch für den Nidwaldner liegt in Kvitfjell einiges auf dem Spiel, liegt er doch noch im Rennen für den Gewinn von 4 Kristallkugeln.

Die besten Chancen hat Odermatt dabei in der Gesamt- und in der Riesenslalom-Wertung. Doch auch in der Abfahrt und im Super-G ist der 24-Jährige noch im Rennen. Druck macht sich Odermatt aber keinen: «Rechnen kann man immer, aber ich studiere das nicht gross. Ich weiss, dass ich einfach gut Skifahren muss.»

In Kvitfjell finden am Freitag und Samstag je eine Abfahrt statt. Am Sonntag steht ein Super-G auf dem Programm.

1. Dominik Paris (ITA) 1:44,70. 2. Johan Clarey (FRA) 0,44 zurück. 3. Niels Hintermann (SUI) 0,53. 4. Aleksander Kilde (NOR) 0,69. 5. Bostjan Kline (SLO) 0,81. 6. Daniel Hemetsberger (AUT) 0,92.



Ferner: 12. Alexis Monney (SUI) 1,24. 13. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1,30. 17. Lars Rösti (SUI) 1,47. 18. Marco Odermatt (SUI) 1,52. 20. Gilles Roulin (SUI) 1,54. 22. Matthias Mayer (AUT) 1,63. 27. Vincent Kriechmayr (AUT) 1,72. 32. Ralph Weber (SUI) und Stefan Rogentin (SUI), je 1,78. 43. Beat Feuz (SUI) 2,14. 61. Gino Caviezel (SUI) 3,05. 65. Marco Pfiffner (LIE) 3,31. 69. Nico Gauer (LIE) 4,00. – 72 Fahrer gestartet, 71 klassiert.