Cyprien Sarrazin hat sich zum Geheimfavoriten für die beiden Weltcup-Abfahrten vom Freitag und Samstag in Beaver Creek gemausert. Nach dem 2. Platz am Dienstag stellte der Franzose im 2. Training am Mittwoch die überlegene Bestzeit auf. Sarrazin absolvierte die «Birds of Prey» 0,78 Sekunden schneller als der Kanadier James Crawford auf Rang 2.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt die beiden Abfahrten von Beaver Creek am Freitag und Samstag jeweils um 18:30 Uhr live.

Die drittbeste Zeit stellte Niels Hintermann, der schnellste Schweizer, auf. Der Zürcher büsste 0,88 Sekunden auf Sarrazin ein. «Ich bin sehr froh, dass wir ein 2. Training hatten und ich etwas ausprobieren konnte». meinte Hintermann, der in der 1. Übungsfahrt bloss 33. geworden war. «So kann ich mit einem guten Gefühl ins Rennen gehen.»

03:50 Video Hintermann: «Habe mich von Anfang an viel wohler gefühlt» Aus Sport-Clip vom 29.11.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 50 Sekunden.

Die restlichen Fahrer verloren allesamt über eine Sekunde auf den schnellen Franzosen. Aleksander Kilde (NOR), der Trainingsschnellste vom Dienstag, wurde Fünfter (+ 1,20), unmittelbar hinter dem Österreicher Daniel Hemetsberger. Wie schon am Vortag belegte Marco Odermatt Rang 11 – direkt vor Teamkollege Stefan Rogentin.