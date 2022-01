Niels Hintermann hat im 2. Abfahrtstraining in Wengen die schnellste Zeit der Schweizer aufgestellt. Der Zürcher, der sich auf Rang 5 klassierte, verlor eine knappe Sekunde auf die Bestzeit des Österreichers Max Franz. Die Testfahrt wurde wie die verkürzte Abfahrt am Freitag oberhalb des Hundschopfs gestartet. Über die volle Distanz geht es dann am Samstag, in der «originalen» Lauberhorn-Abfahrt.

Schliessen 00:53 Video Die Fahrt von Hintermann Aus Sport-Clip vom 12.01.2022. abspielen 02:03 Video Die Fahrt von Feuz Aus Sport-Clip vom 12.01.2022. abspielen 01:59 Video Die Fahrt von Franz Aus Sport-Clip vom 12.01.2022. abspielen

Stefan Rogentin (8.) gelang wie schon am Dienstag abermals eine gute Fahrt, auch Marco Odermatt (10.) fuhr in die Top 10. Urs Kryenbühl landete als 12. knapp dahinter. Gewohnt locker ging es Beat Feuz an. Der Schangnauer legte im unteren Teil des Rennens einige Bremsschwünge hin.

Resultate 2. Training Box aufklappen Box zuklappen 1. Max Franz (AUT) 1:43,42. 2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0,56 zurück. 3. Dominik Paris (ITA) und Ryan Cochran-Siegle (USA), je 0,93. 5. Niels Hintermann (SUI) und Daniel Hemetsberger (AUT), je 0,96.



Ferner: 8. Stefan Rogentin (SUI) 1,25. 10. Marco Odermatt (SUI) 1,52. 12. Urs Kryenbühl (SUI) 1,56. 23. Matthias Mayer (AUT) 2,34. 24. Bryce Bennett (USA) 2,35. 28. Carlo Janka (SUI) 2,48. 30. Beat Feuz (SUI) 2,51. 31. Gilles Roulin (SUI) 2,62. 42. Justin Murisier (SUI) 3,23.