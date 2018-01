2009: Als Défago es auch hinterher richtig krachen liess

Heute, 13:47 Uhr

In diesem Jahrtausend gab es bisher 5 Schweizer Triumphe bei der Lauberhornabfahrt. Diese lassen wir in einer 5-teiligen Serie aufleben. Heute erinnern wir uns an Didier Défago und seinen Favoritensturz im 2009.

Rückblick auf Didier Défagos Siegesfahrt am Lauberhorn 2009 1:15 min, vom 8.1.2018 Ganz unerwartet war es Didier Défago, der vor mittlerweile 9 Jahren Bode Millers möglichen Hattrick am Lauberhorn zu verhindern wusste. Der US-Sieger von 2007 sowie 2008 hatte um 0,2 Sekunden das Nachsehen. Die NZZ am Sonntag titelte wie folgt: « Défago aus der Hinterhand » Die Erklärung für diese Einschätzung: Der Walliser feierte mit dem damaligen Paukenschlag den erst zweiten Weltcup-Erfolg überhaupt – in der Abfahrt sogar die Siegpremiere, dies bei seinem 8. Anlauf am Lauberhorn (und Platz 8 als bisherigem Bestresultat). Die Wettquoten hatten Défago als krassen Aussenseiter ausgewiesen. Ein Stück weit überraschte er mit 31 Jahren vor der Rekordkulisse von 29'000 Zuschauern auch sich selbst. Energiegeladen war Défago Stunden später bei der Siegesfeier noch immer, brachte er doch dort das Podest zum Einsturz. SRF-Radiomann Berni Schär erinnert sich: Schär: «Eine Initialzündung für weitere grosse Erfolge» 0:52 min, vom 8.1.2018 Morgen widmen wir uns dem Sieg von Carlo Janka im Jahr 2010. Weltcup Männer 2003: Als Kernen auf einen Schlag den ganzen Spott los war Die Abfahrtssieger am Lauberhorn seit 2000 2017

Kein Rennen

2016 Aksel Svindal (No)

2015 Hannes Reichelt (Ö)

2014 Patrick Küng

2013 Christof Innerhofer (It)

2012 Beat Feuz

2011 Klaus Kröll (Ö)

2010 Carlo Janka

2009 Didier Défago

2008 Bode Miller (USA)

2007 Bode Miller (USA) 2006 Daron Rahlves (USA)

2005 Michael Walchhofer (Ö)

2004 Kein Rennen 2003 Bruno Kernen

2002 Stephan Eberharter (Ö)

2001 Kein Rennen 2000 Josef Strobl (Ö)

Sendebezug: SRF zwei, «sportaktuell», 08.01.2018 22:25 Uhr

bud