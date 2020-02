Die Top 5

1. Thomas Dressen (GER) 1:32,96

2. Beat Feuz (SUI) +0,07

3. Mauro Caviezel (SUI) +0,09

4. Carlo Janka (SUI) +0,26

5. Niels Hintermann (SUI) +0,49

Es hätte im österreichischen Saalbach-Hinterglemm ein vollkommener Schweizer Freudentag werden können. Doch der Deutsche Thomas Dressen machte dem Schweizer Abfahrtsteam einen Strich durch die Rechnung. Als 13. gestartet, löste er das Schweizer Duo Beat Feuz und Mauro Caviezel von der Spitze ab. Das Schweizer Resultat ist mit 4 Athleten in den Top 5 trotz Dressens Erfolg herausragend.

Feuz hat die Kugel noch nicht auf sicher

Weil sich Dressen vor Feuz klassierte, war so gut wie klar: Auch mit dem vorzeitigen Gewinn der kleinen Abfahrtskugel für den Schweizer wird es nichts werden. Feuz führt in der Disziplinen-Wertung 2 Rennen vor Schluss mit 194 Punkten Vorsprung auf Dressen. Um die kleine Kristallkugel zum 3. Mal in Folge zu gewinnen, genügt dem Berner in der Abfahrt von Kvitfjell ein 24. Platz.

Caviezel vergibt Sieg im unteren Teil

Der Bündner Caviezel wird sich besonders wegen einer nicht geglückten Fahrt im unteren Streckenteil ärgern. Bei der letzten Zwischenzeit war der Schweizer noch mit der Bestzeit unterwegs, doch in den letzten 20 Sekunden büsste er 38 Hundertstel auf Dressen ein. Es wäre Caviezels erster Sieg im Abfahrts-Weltcup gewesen.

So geht es weiter

Die Speed-Spezialisten bestreiten am Freitag in Saalbach einen Super-G. Danach folgt die Alpine Kombination und ein weiterer Super-G in Hinterstoder (AUT).

Sendebezug: sportlive auf SRF zwei vom 13.02.2020 um 12:35 Uhr.