Legende: Ein Publikumsmagnet Marco Odermatt. Keystone

Fünf Podestplätze in vier Rennen fuhren die Schweizer Ski-Cracks am Wochenende am Lauberhorn ein. Dass Wengen ein sehenswertes Spektakel war, zeigen auch die überragenden Publikumszahlen: Am Samstag verfolgten bis zu 1’048'000 Personen die Fahrt von Marco Odermatt auf SRF zwei. Dies entspricht einem Marktanteil von 84 Prozent.