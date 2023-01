Das Podest – und Odermatt

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:54,68 Minuten

2. James Crawford (CAN) +0,40 Sekunden

3. Aleksander Kilde (NOR) +0,68

4. Marco Odermatt (SUI) +1,46

Die schlechten Nachrichten in Bormio aus Schweizer Sicht machten schon Stunden vor dem Rennstart die Runde: Neben Beat Feuz musste mit Niels Hintermann ein weiterer Trumpf Forfait erklären – aus denselben Gründen. Der Zürcher Unterländer, im Vorjahr noch starker Dritter, sah sich wegen grippaler Symptome nicht imstande, die kräftezehrende Abfahrt in Angriff zu nehmen.

Es war vielleicht das schwierigste Rennen, welches wir je gefahren sind.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es wohl keinen absoluten Schweizer Freudentag geben würde, erhöhte sich sprunghaft, als Marco Odermatt die Stelvio absolviert hatte. Der 3-fache Abfahrtspodest-Fahrer dieser Saison kassierte schon auf den ersten 30 Fahrsekunden einen Rückstand von 73 Hundertstel auf die Bestzeit, womit der Top-3-Rang weg war. «Ich war schon überrascht vom Rückstand. Es war vielleicht das schwierigste Rennen, welches wir je gefahren sind», gab der Nidwaldner anschliessend zu Protokoll. Seit der Saison 2018 war immer ein Schweizer in Bormio auf dem Abfahrtspodest gestanden, diese Serie riss nun.

Schliessen 02:34 Video Sensationell auf der Stelvio: Kriechmayr fährt nach vorne Aus Sport-Clip vom 28.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 34 Sekunden. 01:30 Video Kriechmayr: «Nach der Besichtigung habe ich Beat beneidet» Aus Sport-Clip vom 28.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden. 01:58 Video Odermatt kommt mit der Piste nicht ganz zurecht Aus Sport-Clip vom 28.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden. 01:29 Video Odermatt: «War überrascht über meinen Rückstand» Aus Sport-Clip vom 28.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Die unschlagbare Bestzeit des Tages stellte Vincent Kriechmayr mit einer nahezu perfekten Fahrt auf der unruhigen Stelvio auf. Nach Gröden doppelte der Österreicher mit seinem insgesamt 14. Weltcupsieg nach. Der überraschende James Crawford und der bisherige Abfahrts-Dominator Aleksander Kilde komplettierten das Podest.

Die weiteren Schweizer

6. Urs Kryenbühl +1,88

7. Justin Murisier +2,17

8. Gilles Roulin +2,18

15. Stefan Rogentin +3,07

21. Alexis Monney +3,27

44. Josua Mettler +6,41

Bormio bleibt ein gutes Pflaster für Urs Kryenbühl. Der Unteriberger, der an selber Stelle zwei seiner drei bisherigen Podestplätze gefeiert hatte, durfte sich über das beste Resultat seit Dezember 2020 freuen. Direkt hinter ihm klassierten sich Riesenslalom-Spezialist Justin Murisier, zuvor erst zweimal in den Abfahrts-Punkten (26./30.), und Gilles Roulin.

Chabloz nicht mehr im Spital Box aufklappen Box zuklappen Der Schweizer Yannick Chabloz hat nach seinem Trainingssturz am Dienstag vor der Weltcup-Abfahrt in Bormio das Spital verlassen können. Beim B-Kader-Athleten wurden eine Dornfortsatzfraktur in der unteren sowie Impressionsfrakturen in der oberen Brustwirbelsäule diagnostiziert. Wie lange der 23-jährige Nidwaldner ausfallen wird, wurde nicht bekannt gegeben.

Stefan Rogentin kam die undankbare Aufgabe zu, die eisige Stelvio samt dem bis zu 50 Meter weit gehende San-Pietro-Sprung mit Startnummer 1 zu eröffnen. Der Bündner meisterte diese Prüfung souverän und verpasste die Top 10 knapp. Letztlich darf Swiss-Ski trotz Krankheit mit einer mannschaftlich starken Leistung beim extrem schwierigen Rennen positiv bilanzieren.

Schliessen 02:11 Video Die Fahrt von Kryenbühl Aus Sport-Clip vom 28.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 11 Sekunden. 01:01 Video Kryenbühl: «Bekomme fast Hühnerhaut» Aus Sport-Clip vom 28.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde. 02:14 Video Die Fahrt von Rogentin Aus Sport-Clip vom 28.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden.

Der Lokalmatador und die Abwesenden

Dominik Paris, seines Zeichens immerhin 6-facher Triumphator auf der Stelvio, konnte um die absoluten Spitzenplätze nicht mitreden. Als Neunter gelang dem Südtiroler, der zuvor in diesem Rennjahr nie besser als 18. gewesen war, immerhin die klare persönliche Bestleistung der Saison.

Der Österreicher Matthias Mayer, Bormio-Sieger von 2020, musste wie Hintermann wegen einer Grippe, Thomas Dressen (GER) nach dem Sturz in Gröden Forfait erklären. Ersterer hatte 2020 Kriechmayrs ersten Abfahrtssieg in der Lombardei verhindert: um läppische 4 Hundertstelsekunden.

So geht es weiter

Am Donnerstag findet mit dem Super-G in Bormio das letzte Weltcup-Rennen des Jahres statt. Im neuen Jahr sind zunächst die Techniker gefragt: Am 4. Januar ist Garmisch-Partenkirchen Austragungsort eines Slaloms, am 7. und 8. Januar kommt es zu den Technikrennen am legendären Chuenisbärgli in Adelboden.