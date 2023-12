Der späte Auftakt in die Speed-Saison bietet gleich mehrere Überraschungen. Bennett holt einen knappen Sieg, gleich zwei Marcos aus der Schweiz überzeugen.

Bennett überrascht in Hundertstelkrimi alle – Odermatt auf Podest

Abfahrt in Gröden

Das Podest

1. Bryce Bennett (USA) 1:23,80 Minuten

2. Aleksander Kilde (NOR) +0,03 Sekunden

3. Marco Odermatt (SUI) +0,05

Bryce Bennett und Gröden – das passt. Der 31-Jährige hat beim verrückten Auftakt in die Speed-Saison nach zuvor 5 Absagen seinen 2. Weltcupsieg gefeiert. 2 Jahre nach seinem Premierensieg triumphierte er erneut in der Abfahrt auf der Saslong, bei der alle (!) 30 Fahrer in den Punkten innerhalb von exakt 1 Sekunde lagen.

Der US-Amerikaner schaffte die Überraschung mit Startnummer 34. Bennett wusste es am besten aller späten Starter auszunutzen, dass die Piste mit zunehmender Renndauer schneller wurde. «Die letzte Saison war ein Desaster. Aber diese Piste hat etwas an sich ...», sagte der stolze Sieger.

01:31 Video Bennett: «Ich bin sprachlos – schon wieder» (engl.) Aus Sport-Clip vom 14.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden.

Den Topfahrern machte er damit einen Strich durch die Rechnung. Zuvor war Abfahrts-Disziplinensieger Aleksander Kilde mit 2 Hundertsteln Vorsprung auf Weltmeister Marco Odermatt auf Siegkurs gelegen. Die beiden hatten sich vor allem im unteren Streckenteil wieder einen harten Kampf geliefert und machten damit Lust auf eine weitere Saison mit spannenden Duellen.

Schliessen 01:41 Video Odermatt zeigt eine starke Fahrt auf der Saslong Aus Sport-Clip vom 14.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden. 01:54 Video Odermatt: «Die Erleichterung ist gross nach dieser Leistung» Aus Sport-Clip vom 14.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden. 01:39 Video Kilde ist unten noch schneller unterwegs als Odermatt Aus Sport-Clip vom 14.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden. 01:57 Video Kilde: «Man sieht: Hier kann alles passieren» Aus Sport-Clip vom 14.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 57 Sekunden.

Die weiteren Schweizer in den Punkten

8. Marco Kohler +0,42 Sekunden

21. Stefan Rogentin +0,74

26. Niels Hintermann +0,93

Neben Odermatt sorgte auch der von vielen Verletzungen geplagte Marco Kohler für ein grosses Schweizer Ausrufezeichen. Der 26-Jährige konnte die guten Bedingungen mit Startnummer 41 ebenfalls ausnutzen und preschte in seinem erst 3. Weltcuprennen auf den 8. Rang vor.

Von den erfahrenen Fahrern zeigte Stefan Rogentin als 21. den besten Auftritt.

Schliessen 01:09 Video Kohler: «Ich bin das erste Mal hier in Gröden, das kommt überraschend» Aus Sport-Clip vom 14.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden. 01:12 Video Die Fahrt von Marco Kohler Aus Sport-Clip vom 14.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden. 01:31 Video Die Fahrt von Rogentin Aus Sport-Clip vom 14.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden. 01:09 Video Rogentin: «Habe überall ein wenig verloren» Aus Sport-Clip vom 14.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Kriechmayr und Schwarz mit Luft nach oben

Vincent Kriechmayr, der letzte Saison als Einziger neben Kilde Weltcup-Abfahrten gewinnen konnte, erlebte einen enttäuschenden Start in den Winter. Der Österreicher konnte nicht mit seinen Rivalen mithalten und bürdete sich primär im unteren Streckenteil rund 6 Zehntel Rückstand auf. In der engen Rangliste reichte das nur zu Rang 17.

Auch sein Landsmann Marco Schwarz (39.), der zu seiner 4. Weltcup-Abfahrt startete, muss sich im Speed noch massiv steigern, will er Odermatt im Gesamtweltcup tatsächlich gefährlich werden.

So geht es weiter

In Gröden geht es Schlag auf Schlag weiter. Nach dieser verkürzten Abfahrt, die eines der beiden Matterhorn-Rennen ersetzte, werden am Freitag ein Super-G (11:30 Uhr) und am Samstag die 2. Abfahrt (11:45 Uhr, beides live bei SRF) ausgetragen.