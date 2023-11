Legende: Kein Ski-Wetter Die Abfahrer können auch am Freitag nicht trainieren. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Die Abfahrts-Premiere der Männer in Zermatt/Cervinia steht wettertechnisch unter keinem guten Stern. Nachdem am Donnerstag bereits das zweite Abfahrtstraining wegen Schneefalls hatte abgesagt werden müssen, konnte am Freitag auch das Abschlusstraining nicht stattfinden. Wie prognostiziert hielt der starke Schneefall in der Nacht auf Freitag und am Freitagmorgen an.

Nur 1 Training bei Premiere

Die Speedfahrer haben die «Gran Becca» damit nur einmal unter die Skier nehmen können. Einzig das Training am Mittwoch, bei dem Niels Hintermann mit Rang 3 überzeugte, hatte wie geplant durchgeführt werden können.

Die beiden Abfahrten am Samstag und Sonntag sind jeweils auf 11:30 Uhr angesetzt (live auf SRF zwei und in der SRF Sport App). Ob auf der Originalstrecke gefahren werden kann oder der Start nach unten verlegt werden muss, wird jeweils am Renntag entschieden.