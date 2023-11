Marco Odermatt wird im 1. Training zur Abfahrt in Beaver Creek Elfter. Aleksander Kilde präsentiert sich in guter Form.

Legende: Tastete sich an die Strecke heran Marco Odermatt. imago images/USA TODAY Network

In Beaver Creek sollen am Freitag endlich auch die Speedfahrer in die Saison starten. Am Dienstag präsentierte sich die «Birds of Prey» von ihrer besten Seite. Bei idealen Bedingungen bestritten die Athleten ein erstes Training für die beiden Abfahrten. Von den Schweizern schnitt Marco Odermatt am besten ab. Der Gesamtweltcupsieger reihte sich mit einem Rückstand von 1,19 Sekunden auf dem 11. Platz ein.

Unmittelbar hinter Odermatt klassierte sich Stefan Rogentin (1,20 Sekunden zurück). Auch Justin Murisier (15.) und Alexis Monney (17.) schafften den Sprung in die Top 20. Gilles Roulin wurde 25., mit Marco Kohler (30.) fuhr ein sechster Schweizer in die besten 30.

Schliessen 03:18 Video Odermatt: «Es war ein Herantasten» Aus Sport-Clip vom 28.11.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 18 Sekunden. 03:19 Video Rogentin: «Im Grossen und Ganzen hat es gepasst» Aus Sport-Clip vom 28.11.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 19 Sekunden. 03:58 Video Hintermann: «Ich hatte leichte Probleme mit dem Material» Aus Sport-Clip vom 28.11.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 58 Sekunden.

Kilde vor Sarrazin

An der Spitze bewies Aleksander Kilde, dass er auch in diesem Winter zu den stärksten Abfahrern zählt. Der Norweger verwies den Franzosen Cyprien Sarrazin um 0,23 Sekunden auf den 2. Platz. Der Deutsche Andreas Sander büsste als Dritter 0,56 Sekunden auf Kilde ein.