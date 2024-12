Im 1. Abfahrtstraining in Beaver Creek überzeugen der Schweizer und der Franzose. Urs Kryenbühl verletzt sich am Knie.

Legende: Schon schnell unterwegs Marco Odermatt. imago images/Imagn Images/Eric Bolte

In der vergangenen Saison haben sich Marco Odermatt und der Franzose Cyprien Sarrazin einen spannenden Kampf um den Abfahrtsweltcup geliefert – mit dem besseren Ende für den Schweizer. Auch in diesem Winter wollen beide ein Wörtchen um Siege und Podien mitreden. Und meldeten ihre Ambitionen gleich im ersten Training zur Abfahrt in Beaver Creek vom Freitag an.

Odermatt setzte sich mit dem Minimalvorsprung von einer Hundertstelsekunde vor Sarrazin durch und belegte im Klassement damit den 2. Rang. Schneller als der Schweizer war nur Miha Hrobat. Dem Slowenen, der in einer Abfahrt erst ein Top-10-Ergebnis vorzuweisen hat, unterlief allerdings ein Torfehler.

03:26 Video Odermatt: «Strecke ist so schön, aber auch so schwierig wie noch nie» Aus Sport-Clip vom 03.12.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 26 Sekunden.

Resultate 1. Training Box aufklappen Box zuklappen 1. Miha Hrobat (SLO) 1:41,21 *

2. Marco Odermatt (SUI) +0,61

3. Cyprien Sarrazin (FRA) +0,62

4. Adrian Smiseth Sehersted (NOR) +0,78

5. Matthieu Bailet (FRA) +0,87 *

6. Simon Jocher (GER) +0,96

7. Kyle Negomir (USA) +1,04

8. Arnaud Boisset (SUI) +1,19

9. Nils Allegre (FRA) +1,29

10. James Crawford (CAN) +1,30



12. Justin Murisier (SUI) +1,34 *

15. Alexis Monney (SUI) +1,44

23. Marco Kohler (SUI) +1,73

23. Stefan Rogentin (SUI) +1,73

25. Lars Rösti (SUI) +1,75 *

31. Loîc Meillard (SUI) +2,10

34. Franjo von Allmen (SUI) +2,22

43. Gino Caviezel (SUI) +2,61

54. Livio Hiltbrand (SUI) +3,08

69. Josua Mettler (SUI) + 4,12

OUT Urs Kryenbühl (SUI) * Torfehler



Aus Schweizer Sicht wusste auch Arnaud Boisset zu überzeugen. Der Walliser fuhr mit Startnummer 34 in die Top 10. Erfreulich ist auch die Rückkehr von Marco Kohler, der sich nach seinem Kreuzbandriss in Wengen im Januar wacker schlug.

02:25 Video Boisset: «Es ist schwierig, den Rhythmus zu halten» Aus Sport-Clip vom 03.12.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 25 Sekunden.

Kryenbühl wieder mit Schmerzen im Knie

Für Urs Kryenbühl endete die neuerliche Rückkehr in den Weltcup mit Schmerzen. Der Schwyzer erhielt einen Schlag auf das rechte Knie und musste seine Fahrt abbrechen. Den Zielraum verliess er stark hinkend. Kryenbühl ist erstmals seit fast 2 Jahren wieder im Weltcup dabei. Im Dezember 2022 hatten Untersuchungen nach dem Super-G in Bormio einen Riss des vorderen Kreuzbandes ergeben.

Knapp zwei Jahre zuvor hatte Kryenbühl bei seinem Sturz beim Zielsprung der Abfahrt in Kitzbühel neben einem Schlüsselbeinbruch und einer Gehirnerschütterung einen Kreuzband- und Innenbandriss im rechten Knie erlitten. Über die Schwere der neuesten Verletzung war vorerst nicht bekannt.