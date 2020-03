Legende: Zeigte noch nicht sein ganzes Können Beat Feuz. Keystone

Wie gewohnt legte Beat Feuz im 1. Abfahrtstraining die Karten nicht auf den Tisch. Der Schangnauer belegte im 1. von 2 Trainings in Kvitfjell lediglich den 17. Platz und büsste 1,81 Sekunden auf den Schnellsten Aleksander Kilde ein. Erfahrungsgemäss misst Feuz denTrainings keine allzu grosse Bedeutung zu.

In den Rennen konnte der Emmentaler jeweils mehrere Gänge hochschalten. In Kvitfjell reicht dem 33-Jährigen am Samstag ein 24. Platz, um sich vorzeitig die kleine Kugel in der Abfahrt zu sichern.

Ochsner setzt Ausrufezeichen

Um einiges schneller als Feuz war im 1. Training Cedric Ochsner unterwegs. Der 21-jährige Zürcher kam Kilde noch am nächsten und wurde mit 0,87 Sekunden Rückstand auf den Norweger 2. Ochsner hatte es im Januar im Europacup erstmals auf das Abfahrtspodest geschafft und dürfte in Kvitfjell seine Weltcup-Premiere feiern.

Neben Ochsner klassierten sich mit Carlo Janka (5.) und Mauro Caviezel (10.) zwei weitere Schweizer unter den besten 10.