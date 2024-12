Im 2. Abfahrtstraining in Beaver Creek klassieren sich drei Schweizer in den Top 10.

Wie schon beim ersten Abfahrtstraining am Dienstag musste sich Marco Odermatt nur einem Fahrer geschlagen geben. Bei der Hauptprobe stand dem Nidwaldner einzig Vincent Kriechmayr vor der Sonne. Auf den Österreicher verlor der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison 23 Hundertstel. Cyprien Sarrazin, in der letzten Saison der Speed-Hauptkonkurrent von Odermatt, reihte sich wie schon am Dienstag direkt hinter dem Schweizer ein (+0,31 Sekunden).

Auch die Trainingsresultate der anderen Schweizer lassen auf einen erfolgreichen Speedauftakt hoffen. Franjo von Allmen verlor auf der «Birds of Prey» als Fünfter 0,71 Sekunden auf die Bestzeit. Rückkehrer Marco Kohler schaffte als 10. ebenfalls den Sprung in die Top 10.

Ganz aufgedeckt werden die Karten am Freitag. Die Abfahrt im US-Bundesstaat Colorado startet um 19:00 Uhr Schweizer Zeit. Ab 18:45 Uhr sind Sie auf SRF zwei live mit dabei.