Legende: Fuhr im 2. Training auf den 5. Platz Franjo von Allmen. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Da für Donnerstag Sturmböen prognostiziert werden, stand die Hauptrobe für die Abfahrt am Lauberhorn bereits am Mittwoch auf dem Programm. Das 2. Training meisterte aus Schweizer Sicht Franjo von Allmen am besten. Der 23-Jährige schwang nach 2:26,78 Minuten ab, was in der Endabrechnung für den 5. Platz reichte.

«Es hat noch nicht alles gepasst, aber wenn ich die heutige und gestrige Fahrt zusammenflicke, kommt es hoffentlich gut», analysierte Von Allmen seine Übungsfahrt. Es werde am Samstag darum gehen, sauber auf dem Ski zu stehen und nicht zu viel zu überlegen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Auf SRF zwei und in der SRF Sport App sind Sie ab Freitag live beim Geschehen am Lauberhorn dabei: Freitag, 12:00 Uhr: Super-G

Super-G Freitag, 19:00 Uhr: Siegerehrung Super-G

Siegerehrung Super-G Samstag, 12:15 Uhr: Abfahrt

Abfahrt Samstag, 19:00 Uhr: Siegerehrung Abfahrt

Siegerehrung Abfahrt Sonntag, 10:00 Uhr: Slalom, 1. Lauf

Slalom, 1. Lauf Sonntag, 13:10 Uhr: Slalom, 2. Lauf

Nach Rang 22 am Vortag liess es Marco Odermatt auch im 2. Training eher gemütlich angehen. Der Vorjahressieger verlor knapp 2 Sekunden auf die Bestzeit (17.). «Ich habe da und dort nicht den Top-Speed mitgenommen, da verliert man oben bis unten etwas, aber die Fahrt war ganz okay.» Zufrieden ist der Nidwaldner mit den Bedingungen, die Strecke sei sehr ruhig und dadurch auch etwas schneller als im Vorjahr.

Den Sprung in die Top 30 schafften am Mittwoch auch Marco Kohler (12.), Alexis Monney (23.) und Lars Rösti (29.). Der Schnellste im Training war Ryan Cochran-Siegle. Der US-Amerikaner verwies den Norweger Adrian Sejersted und Mattia Casse (ITA) auf die weiteren Plätze.

Am Lauberhorn kommen die Speed-Drohnen zum Einsatz Box aufklappen Box zuklappen Am letzten Sonntag ist es in Adelboden im 1. Lauf des Riesenslaloms zu einem Zwischenfall gekommen: Ein Verbindungsunterbruch brachte während der Fahrt von Jonas Stockinger eine Drohne zum Absturz. Für den betroffenen Athleten bestand keine Gefahr. Trotzdem wurde das Ereignis sorgfältig aufgearbeitet. Nach eingehenden Abklärungen kamen die Verantwortlichen zum Schluss, dass die Speed-Drohnen auch in Wengen wie geplant eingesetzt werden können. Gemäss SRF-Medienstelle werden dabei wie gewöhnlich, «vor Ort die Bedingungen wie Wind und Wetter laufend beobachtet».

Weltcup Männer