Erstmals in seiner unglaublichen Karriere beendet Marco Odermatt ein Jahr als Führender in 4 Weltcup-Wertungen. Auch wegen dem Pech von anderen könnte es fast gar nicht besser laufen.

Legende: Rot ist seine Farbe Marco Odermatt trägt erstmals in all «seinen» Disziplinen das rote Leadertrikot. Keystone/AP Photo/Alessandro Trovati

Das Jahr 2023 endet für Marco Odermatt so richtig erfolgreich. Besser als bei den letzten Rennen in Bormio hätte es für den Nidwaldner fast nicht laufen können. Der 26-Jährige wurde 2. in der Abfahrt, gewann den Super-G überlegen und übernahm dank diesen Glanzleistungen in beiden Disziplinen auch die Weltcup-Führung.

Damit gibt es für den Olympiasieger, Weltmeister, Gesamtweltcupsieger und Punkterekordhalter kurz vor Silvester tatsächlich noch eine Premiere und mehr Grund, die Korken knallen zu lassen: Das rote Leadertrikot der Abfahrt durfte Odermatt sich zuvor nämlich noch nie überstreifen. Damit nimmt er das neue Jahr als Leader in gleich 4 Weltcup-Wertungen (Abfahrt, Riesenslalom, Super-G, Gesamtweltcup) in Angriff.

«Ich hätte das Jahr nicht besser beenden können. Das ist unglaublich», sagt der Schweizer Ausnahmekönner. «Mit der Führung in der Abfahrt geht auch ein Traum in Erfüllung.» Traumhaft läuft bereits sein ganzer Winter. Nach 8 Rennen steht er bei 636 Punkten – und damit bei genau gleich vielen wie letzte Saison zum gleichen Zeitpunkt.

01:32 Video Odermatt: «Besser hätte ich dieses Jahr nicht beenden können» Aus Sport-Clip vom 29.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden.

Vor einem Jahr kamen bis zu seinem Rekord von 2042 Punkten noch 19 Rennen hinzu, nun stehen bis zum Finale in Saalbach gar noch 21 Wettkämpfe im Programm. Es ist also möglich, dass Odermatt seine Bestmarke gleich bei erster Gelegenheit selbst überflügelt.

Die grosse Kristallkugel jedenfalls scheint schon jetzt für ihn reserviert zu sein. Umso mehr, weil mit Marco Schwarz sein grösster Konkurrent wegen einem Kreuzbandriss die restliche Saison verpassen wird. Der Österreicher war als Einziger in Schlagdistanz mit dem Nidwaldner, sein Ausfall – so unglücklich er auch sein mag, und auch wenn ihm das niemand wünschte – spielt seinem Konkurrenten in die Karten. Odermatt: «Es ist sehr schade. Es wäre cool gewesen, wenn es bis zum Schluss ein Duell gegeben hätte.»

Stand im Gesamtweltcup

1. Marco Odermatt (SUI) 636 Punkte 2. Marco Schwarz (AUT) 464 Punkte 3. Aleksander Kilde (NOR) 240 Punkte 4. Vincent Kriechmayr (AUT) 227 Punkte 5. Cyprien Sarrazin (FRA) 200 Punkte

Dieses Duell ist jetzt leider vom Tisch. Erster «Verfolger», der noch mitmischen kann, ist neu der Norweger Aleksander Kilde mit schon fast 400 Punkten Rückstand.

Für Odermatt folgt nun eine kurze, aber verdiente Silvester-Pause. Nach dem Jahreswechsel geht es bereits am nächsten Wochenende mit dem Riesenslalom in Adelboden (6. Januar) weiter, nur eine Woche später warten mit zwei Abfahrten und einem Super-G in Wengen (11. bis 14. Januar) weitere Auftritte in der Schweiz auf den 26-Jährigen. Die Vorfreude ist gross: «Ganz in Rot in die Heimrennen starten zu können, ist sehr cool.» Vielleicht folgt dann ausgerechnet in Wengen eine weitere ersehnte Premiere: der erste Sieg in einer Weltcup-Abfahrt.

