Alpine Kombi in Hinterstoder

Das Podest

1. Alexis Pinturault (FRA) 2:04,90

2. Mauro Caviezel (SUI) +0,99

3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +1,25

Alexis Pinturault ist seiner Favoritenrolle in der Alpinen Kombination einmal mehr gerecht geworden. Der Franzose, nach dem Super-G hinter Mauro Caviezel noch auf Rang 2, liess im Slalom seine Muskeln spielen und gewann überlegen. Caviezel wurde dank einem soliden Slalomlauf Zweiter und fuhr damit zum 10. Mal auf ein Weltcup-Podest.

Pinturault sicherte sich mit dem Sieg gleichzeitig auch die kleine Kristallkugel in der Alpinen Kombination. Die beeindruckenden Ergebnisse des Allrounders in diesem Winter: 1, 2, 1.

Die weiteren Schweizer

9. Loïc Meillard +2,83

14. Luca Aerni +3,55

Loïc Meillard, der vor dem Rennen noch eine theoretische Chance auf den Sieg in der Disziplinenwertung gehabt hatte, musste sich mit Platz 9 begnügen. Es war der erste Einsatz des Wallisers nach seiner Schnittwunden-Verletzung. Luca Aerni überzeugte mit einem für seine Verhältnisse starken Super-G, den er auf Platz 16 beendete.

Kampf um den Gesamt-Weltcup

Die Entscheidung um die grosse Kristallkugel bleibt vor den letzten Saisonrennen weiter spannend. Dank den gewonnenen 100 Punkten hat Pinturault Kristoffersen überholt.

Die Situation im Gesamtweltcup 1. Aleksander Aamodt Kilde

1082 Punkte

2. Alexis Pinturault

1048 Punkte

3. Henrik Kristoffersen

981 Punkte



So geht es weiter

Das Rennprogramm von Hinterstoder wird am Montag mit dem Riesenslalom beschlossen. Dann zieht der Tross weiter nach Norwegen, wo in Kvitfjell am nächsten Wochenende eine Abfahrt und ein Super-G auf dem Programm stehen.