Legende: Viel grün, aber zum Skifahren reicht der Schnee Die Szenerie in Adelboden am Freitag. KEYSTONE / Jean-Christophe Bott

Die Verhältnisse sind zwar alles andere als ideal, doch das soll das Ski-alpin-Fest in Adelboden keineswegs schmälern – und schon gar nicht verhindern. Lange war unklar, ob der Riesenslalom am Samstag am Chuenisbärgli durchgeführt werden kann. Nun ist bestätigt: Ja, er kann. Und ja, er findet auf der Originalstrecke statt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt die Rennen von Adelboden live: Samstag, ab 10:15 Uhr: Riesenslalom; 2. Lauf ab 13:25 Uhr

Sonntag, ab 10:15 Uhr: Slalom, 2. Lauf ab 13:25 Uhr

Die Fahrer müssen also bis in den Zielraum Vollgas geben. Am Donnerstag wurde noch darüber diskutiert, ob die zweitletzte Zwischenzeit als endgültige Marke gelten soll.

00:53 Video Jürg Zogg von SRF Meteo: «Das Wetter sollte ideal sein» Aus Sport-Clip vom 06.01.2023. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Dank etwas kühleren Temperaturen vor allem in der Nacht wird der Schlusshang für den Ernstkampf befahrbar sein. Pistenchef Toni Hari hatte sich schon am Freitagnachmittag «immer zuversichtlicher» gezeigt, am Abend folgte dann die definitive Bestätigung für das Ski-Fest in Adelboden.