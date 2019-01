Carlo Janka war beim ersten Abfahrtstraining am Dienstag auf der Streif in Kitzbühel gestürzt. Der Obersaxer verspürte nach diesem Sturz Schmerzen im rechten Knie und reiste noch am gleichen Tag zurück in die Schweiz, um sich untersuchen zu lassen. Swiss-Ski Teamarzt Christian Schlegel konnte nun aber Entwarnung geben: Janka hat keine schwerwiegenden Verletzungen erlitten. Der 32-Jährige wird nun ein paar Tage pausieren und Reha machen. Er möchte nächste Woche in Garmisch wieder am Start stehen.