Wächst ein französisches Talent am «Chuenisbärgli» über sich hinaus? Der SRF-Experte gibt seine Podest-Tipps ab.

Nach dem Spektakel im Riesenslalom geht es am Sonntag in Adelboden mit dem Slalom weiter. Wer wird obenaus schwingen? SRF-Experte Marc Berthod legt sich bereits vor dem Start des ersten Fahrers fest. Er bestimmt im Video oben ausserdem eine Enttäuschung, eine Überraschung und den Athleten, der für am meisten Spektakel sorgen wird.

Sendehinweis Verfolgen Sie den 1. Lauf des Slaloms aus Adelboden am Sonntag ab 10:15 Uhr auf SRF zwei und in unserer Sport App mit Stream und Ticker. Die Entscheidung fällt ab 13:25 Uhr.