Die Top 4

1. Nils Allegre (FRA) 1:11,92 Minuten

2. Guglielmo Bosca (ITA) +0,18 Sekunden

3. Loïc Meillard (SUI) +0,25 Sekunden

4. Marco Odermatt (SUI) +0,28 Sekunden

Loïc Meillard erlebte bisher keinen einfachen Winter. In den technischen Disziplinen bekundete der Walliser schon mehrmals Probleme mit dem Material, im Super-G hatte er vor dem Rennen auf der Kandahar einen 8. Rang als Bestergebnis zu Buche stehen. Dies vermochte er in Garmisch-Partenkirchen nun zu ändern.

Meillard verdrängte mit Startnummer 5 Dominik Paris von der Spitze und liess anschliessend Fahrer um Fahrer an seiner Zeit verzweifeln. Als sich auch die beiden Speed-Überflieger Marco Odermatt und Cyprien Sarrazin hinter ihm einreihten, begann er wohl bereits mit dem Sieg zu liebäugeln. Doch dann machten Meillard mit den Startnummern 17 und 18 gleich zwei Athleten noch einen Strich durch die Rechnung, die im Weltcup zuvor noch nie unter die besten 3 gefahren waren.

Zuerst verdrängte der 30-jährige Italiener Guglielmo Bosca den Schweizer nach einer starken Fahrt um 7 Hundertstel von der Spitze. Auf dem Leaderthron konnte er aber gar nicht erst Platz nehmen. Mit Nils Allegre übernahm nämlich gleich der nächste Fahrer die Führung. Mit einer entfesselten Fahrt war der gleichaltrige Franzose noch einmal 18 Hundertstel schneller als Bosca und feierte den 1. Weltcup-Sieg seiner Karriere.

Die Siegfahrt von Allegre Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden. Diese Fahrt bringt Meillard auf den 3. Schlussrang Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 46 Sekunden. Meillard: «Tut richtig gut nach den letzten Wochen» Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden.

Derweil fehlte auf dem Podest ein Name, der in den letzten 12 Super-G im Weltcup immer unter den besten 3 gestanden hatte. Marco Odermatt zeigte auf dem wegen der warmen Temperaturen in Garmisch eher langsamen Schnee eine solide Fahrt, reihte sich knapp hinter Meillard aber auf dem 4. Rang ein. Im Kampf um die Super-G-Kugel sowie im Gesamtweltcup baute der Nidwaldner seinen Vorsprung dennoch weiter aus.

Die Fahrt von Marco Odermatt Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 13 Sekunden. Odermatt: «Für mich nicht unbedingt ein weltcupwürdiger Super-G» Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden.

Die weiteren Schweizer in den Punkten

7. Stefan Rogentin +0,48 Sekunden

9. Franjo von Allmen +0,61

12. Arnaud Boisset +0,65

13. Gino Caviezel +0,68

14. Justin Murisier +0,91

30. Niels Hintermann +1,36

Auch neben Meillard und Odermatt lieferte das Schweizer Team ein fantastisches Resultat. 2 weitere Fahrer klassierten sich in den Top 10, darunter Franjo von Allmen. Der 22-Jährige, dessen Stern am Speed-Himmel in dieser Saison so richtig aufzugehen scheint, fuhr mit Startnummer 44 noch auf den 9. Platz. Auch Arnaud Boisset lieferte mit Startnummer 31 ein weiteres Top-Ergebnis. Insgesamt 7 Swiss-Ski-Athleten klassierten sich unter den besten 15.

In der laufenden Saison weiter nicht auf Touren kam Niels Hintermann. Nach den enttäuschenden Auftritten in Kitzbühel verlor der Zürcher auch auf der Kandahar viel Zeit. Der 30. Schlussrang dürfte den Ansprüchen des 28-Jährigen nicht genügen.

Die Fahrt von Stefan Rogentin Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden. Die Fahrt von Franjo von Allmen Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden. Von Allmen: «Das macht Freude und gibt Selbstvertrauen» Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 25 Sekunden. Die Fahrt von Arnaud Boisset Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden.

So geht es weiter

In Garmisch-Partenkirchen steht am Sonntag ein zweiter Super-G auf dem Programm, ehe sich der Weltcup-Tross nach Chamonix verschiebt. Dort stehen am nächsten Wochenende zwei Abfahrten sowie ein Slalom an.