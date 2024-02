Daniele Sette hat schwierige Monate hinter sich. Nach einer Saison mit nur 20 Weltcup-Punkten strich Swiss-Ski den Riesenslalom-Spezialisten im Frühling aus seinen Kadern. Ende Juli zog sich der Bündner dann auch noch einen Achillessehnenriss zu.

Doch entmutigen liess sich Sette davon nicht. Im Gegenteil. «Ich wollte so schnell wie möglich zurückkommen. Aufgeben kam nicht in Frage», blickt der 31-Jährige zurück. Sette gehört – nicht zum 1. Mal – dem Global Racing Team an, in dem ambitionierte Fahrer aus aller Welt Unterschlupf finden und gemeinsam trainieren.

Beim Riesenslalom in Palisades Tahoe (USA) feiert Sette nach knapp einem Jahr die Rückkehr in den Weltcup. Swiss-Ski hat ihn für das Rennen vom Samstag in Kalifornien aufgeboten (ab 19:00 live bei SRF).

Für Sette, der in diesem Winter erst einen Lauf im Wettkampfmodus bestritten hat (im Europacup), ist dies eine unerwartete Chance: «Wenn man keinem Kader angehört, dann bekommt man nicht 100 Chancen. Aber ich möchte mich nicht zu fest unter Druck setzen und einfach mein Bestes zeigen.»