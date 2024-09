Der Internationale Skiverband FIS hat bestätigt, dass Marcel Hirscher in Sölden für die Niederlande an den Start gehen kann.

Legende: Erhielt von der FIS grünes Licht Marcel Hirscher. Keystone/Pro Shots

Aufatmen bei Marcel Hirscher: Nachdem zuletzt viele Gerüchte kursiert waren, wonach der achtfache Gesamtweltcup-Sieger doch nicht in Sölden sein Comeback geben kann, gab der Internationale Skiverband FIS nun grünes Licht für einen Start beim Saisonprolog (27. Oktober).

Start nur in Sölden gesichert

Die Verantwortlichen der FIS bestätigten ihren Beschluss im Rahmen der in Zürich abgehaltenen Herbsttagung. Es wurde bestätigt, dass das Gesuch des niederländischen Verbandes um eine Wildcard für Hirscher «gültig und regelkonform» sei. «Das bedeutet, dass Hirscher berechtigt ist, beim ersten Rennen in Sölden an den Start zu gehen», hiess es in einer FIS-Mitteilung.

Die Startberechtigung gilt allerdings vorerst nur für das erste Saisonrennen und noch nicht für den weiteren Weltcup-Winter. Hirscher, der künftig für das Geburtsland seiner Mutter fahren wird, kehrt nach 5 Saisons Pause in den Skizirkus zurück.