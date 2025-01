Weltcup-Rekordsieger Ingemar Stenmark spricht über die Rennen in Adelboden und hat eine besondere Anekdote auf Lager.

Dreimal in Folge fuhr Ingemar Stenmark zwischen 1976 und 1978 im Riesenslalom in Adelboden auf Rang 2. Die nächsten 4 Jahre war dann kein Vorbeikommen mehr an der schwedischen Ski-Legende.

1984 liess der heute 68-Jährige seinen 5. und letzten Sieg am «Chuenisbärgli» folgen, womit er in der Sparte Riesenslalom bis heute Rekordsieger im Berner Oberland ist. Gesamthaft gesehen hat indes der Österreicher Marcel Hirscher (mit 5 gewonnenen Slaloms und 4 im Riesenslalom) die Nase klar vorn.

«Adelboden war einer meiner besten Orte im Weltcup, kaum irgendwo sonst habe ich so oft gewonnen», blickt Stenmark zurück. Dabei hat er noch eine besondere Anekdote auf Lager: «Nach den Rennen haben wir jeweils Eishockey gespielt – Schweden gegen die Schweiz.»

Heute wäre es undenkbar, dass sich Marco Odermatt, Loïc Meillard und Co. nach einem Rennen für einen Plausch-Match noch aufs Glatteis wagen würden. Damals ging das – mit dem besseren Ende für wen? «Natürlich haben wir gewonnen», lacht Stenmark, um dann einzuräumen: «Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber sie (die Schweizer) waren gut.»

Am Sonntag könnte zumindest eine der Bestmarken von Stenmark eingestellt werden, wenn Marco Odermatt ebenfalls seinen 4. Sieg in Folge feiern würde.