Eigentlich hatten die beteiligten Parteien am Sonntag nach langen Gesprächen entschieden, dass die Lauberhorn-Rennen vom kommenden Wochenende in Wengen stattfinden sollen.

Auch Helfer positiv getestet

Grund für das Umdenken der Berner Entscheidungsträger war, dass sich die Corona-Situation über Nacht noch einmal verschlechtert hat. Über britische Touristen hat sich angeblich auch die mutierte, ansteckendere Virus-Variante eingenistet.

Ausserdem seien auch Helfer positiv getestet worden. Wären diese in Kontakt mit den Athleten gekommen, wäre der ganze Rennkalender gefährdet gewesen.

Die offizielle Absage erfolgte am Montagnachmittag. Der Tross der Techniker und Allrounder wäre am Montag aus Adelboden angereist. Auf dem Programm wären im Berner Oberland vom Freitag bis Sonntag zwei Abfahrten und ein Slalom gestanden. Zuschauer wären keine zugelassen gewesen.

Finanzielle Konsequenzen überschaubar

Den Organisatoren kommt nun zugute, dass die bis 2021 gültige Versicherung auch den Ausfall der Rennen aufgrund einer Pandemie abdeckt. Die finanziellen Konsequenzen sind damit überschaubar.

Rennen in Kitzbühel neu angesetzt

Die ausgefallenen Rennen wurden bereits neu angesetzt: So finden in Kitzbühel neu 2 Ski-Wochenenden statt. Am kommenden Wochenende werden am Hahnenkamm 2 Slaloms gefahren (16./17. Januar).

Eine Woche später kommt es zum Speed-Wochenende mit 2 Abfahrten am Freitag und am Samstag sowie einem Super-G am Sonntag.