Erstmals seit der Saison 1987/88 gehen wieder alle 4 Speed-Kristallkugeln in die Schweiz. Mauro Caviezel, Beat Feuz und Corinne Suter sorgen für den totalen Triumph.

Mauro Caviezel macht den totalen Schweizer Speed-Triumph in der Saison 2019/20 perfekt. Wegen der Absage des Rennens in Kvitfjell gewann der 31-Jährige die Super-G-Kugel am Ende kampflos.

Hinter dem Disziplinen-Triumph steht die Arbeit eines ganzen Teams. «Diese Kugel ist nicht nur für mich, sondern für alle, die mich auf meinem Weg unterstützt haben», sagte der Bündner nach der Ehrung. Für ihn gehe ein Traum in Erfüllung.

Caviezel ist mit seinen 31 Jahren ein Spätzünder. Zurückgeworfen wurde er in seiner Karriere immer wieder von Verletzungen. Sein Potenzial sei aber schon immer da gewesen, sagt SRF-Experte Marc Berthod: «Er war im Training schon immer sehr stark, wurde aber teilweise unter Wert geschlagen.»

Erstmals seit 32 Jahren: 4 Speed-Kugeln für die Schweiz

Dank Caviezel, Beat Feuz und Corinne Suter gehen sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern alle Kugeln in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G in die Schweiz. Das gab's letztmals vor 32 Jahren: In der Saison 1987/88 machten Michela Figini und Pirmin Zurbriggen das doppelte Speed-Double perfekt.

Schweizer Disziplinensieger in Abfahrt & Super-G seit 1985/86 Saison

Abfahrt Männer

Super-G Männer

Abfahrt Frauen

Super-G Frauen

1985/86 - - Maria Walliser

- 1986/87 Pirmin Zurbriggen Pirmin Zurbriggen Michela Figini

Maria Walliser 1987/88 Pirmin Zurbriggen Pirmin Zurbriggen Michela Figini Michela Figini 1988/89 - Pirmin Zurbriggen Michela Figini - 1989/90 - Pirmin Zurbriggen - - 1990/91 Franz Heinzer

Franz Heinzer Chantal Bournissen

- 1991/92 Franz Heinzer Paul Accola

- - 1992/93 Franz Heinzer - - - 2006/07 Didier Cuche

- - - 2007/08

Didier Cuche - - - 2009/10 Didier Cuche - - - 2010/11 Didier Cuche Didier Cuche - - 2013/14 - - - Lara Gut

2015/16 - - - Lara Gut 2017/18 Beat Feuz

- - - 2018/19

Beat Feuz - - - 2019/20 Beat Feuz Mauro Caviezel

Corinne Suter

Corinne Suter

