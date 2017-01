Dank fantastischem 2. Lauf: Hirscher siegt in Kitzbühel

Marcel Hirscher heisst der grosse Sieger beim Slalom-Spektakel am Ganslernhang. Der Österreicher siegte vor Dave Ryding und Alexander Choroschilow.

Das Podest

1. Marcel Hirscher

2. Dave Ryding +0,76

3. Alexander Choroschilow +1,11

Nach fünf sieglosen Slaloms in Serie triumphierte Marcel Hirscher ausgerechnet bei seinem Heimrennen wieder.

Ryding: «Ich werde immer besser» (engl.)

Dank eines phänomenalen zweiten Laufs katapultierte sich der 26-Jährige vom 9. Platz bei Halbzeit an die Spitze. Für Hirscher war es in Kitzbühel der zweite Sieg im Stangenwald nach 2013.

Mann des Tages war aber Dave Ryding. Der 30-Jährige schaffte es als erster Brite auf ein Slalom-Podest, nachdem er nach dem 1. Lauf gar noch geführt hatte.

Die Schweizer

5. Daniel Yule +1,61

12. Ramon Zenhäusern +2,47

22. Reto Schmidiger +3,07

23. Marc Gini +3,61

Aus Schweizer Sicht schlug sich wie schon so oft in dieser Saison Daniel Yule am besten. Dem Walliser ging gegen Ende des 2. Laufs allerdings ein wenig die Energie aus, er wurde aber dennoch starker 5. Ramon Zenhäusern lag bei Halbzeit noch auf Top-10-Kurs, büsste aber noch zwei Plätze ein. Für Reto Schmidiger endete das Rennen versöhnlich: Er holte zum 2. Mal in dieser Saison Weltcuppunkte.

Die Favoriten fallen im 1. Lauf gleich reihenweise aus

Ausser für Hirscher kein Favoritentag

Im ersten Lauf schieden mit Henrik Kristoffersen, André Myhrer und Manfred Mölgg gleich drei Fahrer aus der Spitzengruppe aus.

Für Kristoffersen war es der erste Ausfall seit dem 6. Januar 2015 in Zagreb und mehr als zwei Jahren. Damit schien der Weg frei für einen Aussenseitersieg – bis Marcel Hirscher doch noch zuschlug.

Das weitere Programm

Bereits am Dienstag steht mit dem Slalom von Schladming der nächste Klassiker in Österreich an. Für die Speedspezialisten geht es in einer Woche in Garmisch-Partenkirchen weiter.

