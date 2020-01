Der Slalom-Sonntag hat Adelboden gerettet. Oder besser: Daniel Yule hat Adelboden gerettet und gleichzeitig erlöst: Nach 12 Jahren und dem Sieg im Riesenslalom von Marc Berthod stand mit dem Walliser endlich wieder ein Schweizer auf dem Podest – und dies erneut zuoberst.

Der heutige SRF-Experte Berthod freut sich für den 26-Jährigen: «Es ist natürlich ein unglaublich schönes Gefühl, so etwas beim Heimrennen zu schaffen.» Mental sei das eine unglaubliche Leistung von Yule gewesen. «Er wusste beim Start zum 2. Lauf als Letzter genau, dass alle auf ihn zählen. Unterwegs musste er dann noch etwas zaubern.»

Die Fans kamen in Scharen, weil sie wussten, dass etwas drin liegt.

Dem «Riesen»-Team gehört (erst) die Zukunft

Yules historischer Triumph tröstete über die magere Ausbeute am Samstag hinweg: Bester Schweizer im Riesenslalom war Loïc Meillard mit Platz 17. «Am Ende war es etwas enttäuschend», meint auch Berthod. «Meillard konnte seine gute Ausgangslage aus dem 1. Lauf (Platz 3) nicht nutzen, Gino Caviezel brachte eine ebenfalls gute Leistung am Vormittag nicht ganz runter. Aber natürlich fehlte mit Marco Odermatt das Aushängeschild verletzt.»

Das Team sei noch jung, werde aber sicher irgendwann in der Zukunft in Adelboden performen.

Ganz anders sieht es bei den Slalom-Fahrern aus – diese liefern derzeit, was das Zeug hält. «Der Slalom boomt bereits in diesem Jahr», erklärt Berthod. «Die Fans kamen in Scharen, weil sie wussten, dass etwas drin liegt. Das wird jetzt natürlich so weitergehen, weil auch viele Junge nachdrücken und gute Leistungen zeigen. In Zukunft wird der Slalom in der Schweiz sehr attraktiv werden.»

Kein Kessel, dafür viel Schwung

Eine nächste Chance, sich zu zeigen, erhalten die Schweizer Slalomfahrer bereits am kommenden Wochenende in Wengen. Dort folgt wie jedes Jahr der zweite Teil der Ski-Festspiele im Berner Oberland.

Erneut werden die Schweizer vom Heimvorteil profitieren können – fehlen wird allerdings der einzigartige Zielraum von Adelboden. Alle Fahrer, aber vor allem diejenigen mit dem Kreuz auf der Brust, werden jeweils regelrecht nach vorne gepeitscht, wenn sie in den Zielhang einbiegen.

Solche Erfolge geben dem ganzen Team Aufschwung. Sie werden mit unglaublich viel Selbstvertrauen nach Wengen fahren.

«Adelboden ist stimmungstechnisch natürlich ein Highlight mit diesem Kessel im Zielraum», bestätigt Berthod. «Wengen ist da anders.»

Die Schweizer Chancen stehen gemäss Berthod trotzdem sehr gut: «Solche Erfolge geben dem ganzen Team Aufschwung. Sie werden mit unglaublich viel Selbstvertrauen nach Wengen fahren – und sie werden auch dort um die Podestplätze und den Sieg mitfahren.»

