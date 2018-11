Felix Neureuther, der am kommenden Sonntag in Levi nach einjähriger Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses sein Comeback im Slalom geben wollte, hat sich am Freitag erneut verletzt. «Ich habe mir beim Training leider den Daumen ausgekugelt und gebrochen», verkündete der 34-jährige Deutsche in den sozialen Netzwerken.

Im Slalom bis zu 6 Wochen out

Neureuther möchte am Sonntag mit einer Spezialschiene starten, «doch die Ärzte meinen, dass dies praktisch unmöglich sei», erklärte der Pechvogel. Sicher wird sich Neureuther nach seiner Rückkehr in die Heimat einer Operation unterziehen müssen und im Slalom für rund sechs Wochen ausfallen.

Im Riesenslalom könnte ein Einsatz bei gutem Heilungsverlauf bereits früher erfolgen. Ob der Weltcup in Beaver Creek am 2. Dezember machbar sei, könne er nicht einschätzen. «Das kann ich mir schwer vorstellen, dass Beaver Creek was wird. Aber wenn es geht, dann werde ich es probieren.»